Lo que hizo a Coulthard reír y dudar del anuncio de Madrid y la F1

La Fórmula 1 confirmó que Madrid será la sede del GP de España desde 2026 y el anuncio dejó diversidad de opiniones. Además de quienes acogieron con alegría la noticia y de los que lo hicieron con rechazo, hay quienes siguen con muchas dudas, y en ese grupo se podría incluir al expiloto David Coulthard.

El actual comentarista de televisión dio primero una declaración neutra, antes de pasar a plantear sus dudas. "Está claro que Madrid lo quería tanto como para presentar una oferta, diseñar y encargar la construcción de un circuito", declaró en una entrevista exclusiva con Total-Motorsport.com.

"Así que como la Fórmula 1 busca crecer, su crecimiento va a llegar a través de acuerdos de derechos comerciales, y para los aficionados, obviamente Liberty Media siente que es mejor en Madrid", comentó respecto a que el Circuit de Barcelona-Catalunya pierda ser la sede del GP de España.

Después de muchos meses de rumores e informaciones adelantadas, todo se confirmó el martes 23 de enero, en un evento en IFEMA, zona donde estará el circuito, y donde el CEO de la F1, Stefano Domenicali, subió al metro junto a políticos madrileños y el presidente de IFEMA para remarcar la posibilidad de acudir a la pista en transporte público.

"Lo que me llevo del anuncio es que el 90% de los aficionados podrán llegar en transporte público", continuó el escocés. "Eso está muy bien para los políticos y los ecologistas, pero no creo que lo primero en lo que piensen los aficionados cuando van a un gran premio sea, '¿puedo llegar utilizando la red de autobuses y trenes?'".

Y ahí surgen las dudas de David Coulthard: "Creo que lo principal que van a pensar es que va a ser una gran experiencia. '¿Me compensa gastarme el dinero que he ganado con tanto esfuerzo? ¿Y me iré con la sensación de haber vivido una experiencia que me ha cambiado o mejorado la vida?', creo que es probablemente lo que la gente como yo quiere cuando invierte dinero en entradas para ir a ver un espectáculo o un concierto. Quiero que me entretengan; quiero estar en un lugar feliz".

"Así que tuve que reírme cuando vi que [esa afirmación de la posibilidad de usar transporte público] era una de las justificaciones de la candidatura de Madrid".

A la espera de conocer más detalles sobre las experiencias que tendrán los aficionados que acudan al futuro GP de España en Madrid, solo se puede valorar el circuito, o al menos las versiones que se han hecho de una pista que aún no está construida.

Sea como fuere, Madrid ha puesto tal esfuerzo en atraer al 'Gran Circo' que cuesta creer que, junto a la F1, no logren una experiencia de esas que, como sugiere David Coulthard, te mejoran la vida.