La historia de Madrid en la F1: emoción, polémica, Guardia Civil...

Aunque aún no está confirmado si será GP de España o GP de Madrid lo que la Fórmula 1 tendrá a partir de 2026 (y durante al menos diez años), sí se puede decir sin faltar a la verdad que esa sería la primera carrera del mundial en la capital española y, sin embargo, no la primera en Madrid.

El Circuito del Jarama, en la Comunidad de Madrid pero a unos 30 km de la ciudad (en San Sebastián de los Reyes) acogió diez ediciones del GP de España (solo nueve fueron válidas) en los años 60, 70 y principios de los 80, y dejó alguna carrera para la historia.

Un circuito revirado y que favorecía la alta carga aerodinámica, el Jarama fue inaugurado en 1967 y el 12 de mayo de 1968 acogía su primera carrera. Después de dos primeros grandes premios en Pedralbes (Barcelona) en la década de los 50, España no albergó a la F1 hasta ese 1968, cuando el Jarama, circuito de 3,404 kilómetros vivió con mucha expectación la llegada del Gran Circo.

Repasamos la historia de la F1 en Madrid.

La primera carrera de F1 en Madrid, el GP de España de 1968 en el Jarama

Chris Amon puso al Ferrari en la pole y parecía camino de ganar pese a haber perdido dos plazas en el inicio. Sin embargo, en la segunda mitad de carrera, en la vuelta 57 de 90, un fallo en la bomba de gasolina le obligó a abandonar. Graham Hill, que había remontado desde la séptima posición de parrilla, heredó el primer puesto y dio a Lotus la victoria en el primer GP de España celebrado en Madrid.

Chris Amon, Ferrari 312l o deja atrás Pedro Rodriguez, BRM P133 y Denny Hulme, McLaren M7A Ford al principio

Sin embargo, tras esa primera y exitosa edición la F1 empezó a alternar el Circuito de Montjuic (Barcelona) en los años impares y el Jarama en los pares, siendo la pista madrileña la sede del GP de España en 1970, 1972 y 1974, antes de que la tragedia azotara el GP de España de 1975 en Montjuic con hasta cinco fallecidos y directamente desde 1976 hasta 1979 la carrera fue cada año en el Jarama.

La edición del GP de España 1970 de F1 en el Jarama, polémica y Guardia Civil

Tras un primer año de alternancia con Montjuic, el Jarama acogió por segunda vez en 1970 el GP de Madrid, pero el evento se vio envuelto en polémica. Los organizadores clasificaron automáticamente a diez pilotos para la carrera considerando que eran los que mayor atracción de público generaban (Jackie Stewart, Denny Hulme, Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill, Jochen Rindt, Chris Amon, Jean-Pierre Beltoise, Pedro Rodríguez y Jacky Ick), lo que generó el enfado de Frank Williams. El lío fue mayor cuando el sábado aún no se había establecido el número de participantes para la carrera, por lo que los pilotos que habían salido a pista desconocían si estaban clasificados o no, y de hecho los comisarios no habían registrado cada vuelta.

La Comisión Deportiva Internacional (CSI) estableció el domingo por la mañana que serían 17 los pilotos que disputarían la carrera, lo que dejaba fuera, entre otros, al piloto local Alex Soler-Roig, a los que los organizadores querían en parrilla. De hecho, se pidió a los equipos admitir a los eliminados, y Soler-Roig, junto a otros tres coches, se posicionó en la pista. La CSI, que se oponía completamente, solicitó la ayuda de la autoridad, y la Guardia Civil tuvo que entrar en pista para expulsar a los cuatro eliminados. Uno de ellos, Jo Siffert, se intentó resistir.

Cuando al fin se apagaron los semáforos y arrancó la carrera, Jackie Stewart se aferró al liderato y no lo soltó durante las 90 vueltas, llevándose la victoria.

Pero la actuación de la Guardia Civil no había quedado en el previo de la carrera. En la primera vuelta, se produjo un accidente entre el BRM de Jackie Oliver y el Ferrari de Jacky Ickx, que provocó un incendio. Ickx no lograba salir, pero la rápida y valiente actuación del comisario Andrés Mas y de un Guardia Civil que prefirió mantener el anonimato salvó la vida del brillante piloto belga.

Accidente de Jackie Oliver, BRM y el Ferrari de Jacky Ickx

El histórico GP de España de F1 1974, el primero triunfal de Niki Lauda

Emerson Fittipaldi logró su segunda victoria en F1 en el Jarama, en 1972, en una carrera disputada en lunes (el 1 de mayo) y bajo la lluvia. Pero quizás la edición más histórica fue la edición de 1974.

Para ese fin de semana se había cambiado ligeramente el circuito para aumentar la seguridad, pero no desaparecieron del todo los problemas. De hecho, un comisario sufrió una caída al patinar sobre el aceite que había dejado un accidente de Hulme, y el incidente llevó al nuevo presidente de la GPDA (Asociación de Pilotos), Graham Hill, a realizar una inspección en compañía de varios pilotos, tras lo que ordenaron reparar algunas barreras.

Bajo la mirada del príncipe Juan Carlos, al que habían presentado a los pilotos antes de la carrera, Niki Lauda, el poleman, se llevaría el triunfo con una brillante actuación a pesar de haberse visto superado en la primera parte de la prueba por Ronnie Peterson, que acabaría abandonando. Esa fue la primera victoria de Lauda en Fórmula 1, la número 50 de Ferrari.

Niki Lauda y Clay Regazzoni, Ferrari celebran

A la carrera de 1976, Niki Lauda llegó con las costillas doloridas tras un accidente con un tractor en su finca de Salzsburgo, Austria. Aun así, se clasificó segundo por detrás de James Hunt, y lideró las primeras vueltas hasta que la inyección anestésica que había recibido antes de la carrera dejó de hacer efecto y simplemente trató de completar la carrera con mucho dolor. McLaren iba camino de un doblete con Jochen Mass en cabeza, pero a falta de menos de diez vueltas, en la vuelta 66, su motor dijo 'basta', lo que dejó la victoria en manos de Hunt y el segundo puesto en las de Lauda.

Lauda se tuvo que bajar del coche en la sesión de entrenamientos del domingo por la mañana del GP de España 1977, cuando el médico personal de Emerson Fittipaldi le diagnosticó una grave fisura en la séptima costilla como secuela de su histórico accidente en Nürburgring. Trasladado en avión al hospital La Paz de Madrid, tuvo que ver por televisión cómo ganaba Mario Andretti.

Andretti también ganó en 1978, en una carrera en la que el argentino Carlos Reutemann acabó en un hospital de Madrid con conmoción cerebral leve después de un fuerte accidente provocado por una avería en su Ferrari.

En 1979, Patrick Depailler con Ligier se impuso a los Lotus de Andretti y Reutemann, que le escoltaron en el podio, en la quizás última edición tranquila del GP de España en el Jarama.

El GP de España de F1 de 1980, celebrado pero no válido

En 1980 hubo GP de España en Madrid, pero si repasas las estadísticas de la F1 y las carreras disputadas, no lo encontrarás. La guerra que había entre FISA (Federación Internacional del Deporte Motor, la rama de automovilismo de la FIA), y FOCA (los constructores de la F1) hizo que se celebrara la carrera pero no fuera puntuable para el mundial.

La Federación estaba multando a los pilotos por no acudir a los briefings, y el RACE se ofreció a pagar las multas con la condición de que corrieran en el Jarama. Sin embargo, la FIA se oponía, y el RACE decidió recuperar la organización de la carrera, que había delegado en la Federación Española (afiliada a la FISA). La FISA, enrabietada, anuló la primera sesión de entrenamientos y obligó a celebrarla otra vez horas después, pero varios equipos y fabricantes se negaron a participar y finalmente la carrera, que ganó Alan Jones después de múltiples incidentes y abandonos (solo seis coches cruzaron la meta) se consideró al día siguiente no válida.

El Ligier JS11/15 Ford de Jacques Laffite está envuelto en la valla de protección después de estrellarse con Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford

La última carrera de F1 en Madrid, el GP de España de 1981 en el Jarama

Después de nueve ediciones y cinco consecutivas, la temporada 1981 vio la última edición del GP de España en Madrid, en el Jarama. Ya antes del sábado hubo polémica cuando el RACE quiso aprovechar que el equipo ATS (afectado por una huelga de transporte aéreo) no podía llegar al circuito para inscribir al Williams de Emilio de Villota. Pero Yvon Leon, máximo representante de la FISA, advirtió al RACE que si se aceptaba la inscripción del piloto, el Gran Premio de España no contaría para el mundial, como ya había pasado el año anterior. La federación española ordenó al RACE a aceptar, y De Villota tuvo que dejar paso al equipo al equipo ATS, que al final logró llegar.

La carrera en sí fue un espectáculo, con la última victoria en F1 de Gilles Villeneuve tras una titánica defensa ante Jacques Laffite. Sin embargo, desde el punto de vista comercial fue un fracaso, y solo 25.000 personas ocuparon las gradas por el alto precio de las entradas y tras la amenaza del grupo terrorista ETA de atentar en el circuito. Eso hizo que la Guardia Civil acordonara el perímetro, aunque el rey Juan Carlos acudió a la carrera.

Gilles Villeneuve, recibe el aplauso de Jaques Laffite, John Watson, y los reyes de España

Sin embargo, cada año el gran premio era deficitario y el RACE no pudo soportar económicamente su celebración, por lo que desde 1981 desapareció el circuito del Jarama, y Madrid, de la Fórmula 1.

Tras eso, España estuvo cinco años sin carrera de F1 hasta su regreso en 1986. Desde entonces, siempre ha habido gran premio en nuestro país durante casi 40 años ininterrumpidos: primero con el circuito de Jerez y luego, y ya van 33 ediciones consecutivas, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló.

Por su parte Madrid, como capital de España, ha acogido varios eventos de Fórmula 1. En 2003, antes de sus dos mundiales, Fernando Alonso llevó el Renault por la Castellana y las calles de Madrid, como este año, 20 años después, ha hecho también en el centro de la ciudad Sergio Pérez con un Red Bull.

Además, Madrid fue elegida como la primera ciudad para albergar la 'F1 Exhibition', la primera exhibición oficial de la categoría, que se pudo visitar desde abril hasta finales de agosto. Todo, junto a la nueva carrera que llegará en 2026, solo muestran la buena salud de la que goza el deporte en España.