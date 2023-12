¿Cómo será el circuito del GP de Fórmula 1 en Madrid?

La Fórmula 1 llegará a Madrid en la temporada 2026, y el primer contrato será por diez años hasta 2035. Y como será un gran premio en la ciudad, y no en la comunidad como fue durante diez años en el circuito del Jarama (a unos 30 kilómetros de Madrid), surge la pregunta de en qué trazado o qué pista se utilizará para la carrera. Te contamos lo poco que se ha podido saber.

¿Cómo será el circuito de Fórmula 1 en Madrid?

El trazado aún no es oficial, pero las fuentes han indicado que el de Madrid de F1 se trata de un circuito semiurbano de unos 5 kilómetros de longitud, diseñado por la empresa italiana Dromo, que en concurso ganó al omnipresente Tilke.

Los organizadores de la carrera querían que el circuito pasara por dentro de dos pabellones del famoso recinto ferial de IFEMA, y además simular en una curva una fiesta, pero la F1 no lo vio claro por tema de seguridad, y el plan está de momento aparcado.

El plato fuerte del circuito de F1 en Madrid será una curva peraltada que además dejará las mejores imágenes, y que se espera que también permita, como la de Zandvoort, los adelantamientos.

¿Y cómo se llamará el circuito de Madrid? No hay información filtrada sobre ello, pero siguiendo otros ejemplos recientes se puede imaginar algo como "Madrid street circuit" o quizá incluyendo el nombre de IFEMA, que lidera la organización.

El circuito de Madrid de F1 empezará frente al pabellón principal de IFEMA, dentro del recinto, y rodeará los pabellones, bordeando también las instalaciones de la ciudad deportiva Valdebebas del Real Madrid y los terrenos donde se hacía el festival anual Mad Cool. Se utilizará parte de la vía pública, como la Via Dublin (junto a la parada de Metro 'Feria de Madrid') o la carretera M-11, y habrá alguna parte que sea permanente.

El circuito de Madrid de F1 se recorrerá en sentido de las agujas del reloj y se empezarán las obras a mitad del 2024, cuando aún falten dos años para la llegada de la carrera.

Que Madrid vaya a tener una carrera de F1 es algo oficioso, pero no oficial. El contrato se firmó a principios de noviembre, pero la categoría aún no puede anunciar el gran premio, dado que el acuerdo por diez años que irá de 2026 a 2035 tiene un último escollo: para 2026 también tiene contrato el Circuit de Barcelona-Catalunya, y la Fórmula 1 no ve demasiado viable tener dos carreras en España.