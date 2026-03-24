Cómo ven el parón de la F1 en abril los distintos equipos

La cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí crean un parón de cinco semanas en el mes de abril entre las citas de Suzuka y Miami, algo que podría ser perjudicial para Red Bull, a diferencia de lo que ocurre con otros equipos de Fórmula 1.

Red Bull tuvo un Gran Premio de China complicado, en el que Max Verstappen e Isack Hadjar fueron superados por el Alpine de Pierre Gasly en ambas sesiones de clasificación. La falta de rendimiento del RB22 hizo que no sumara puntos en la carrera al sprint, mientras que Verstappen se retiró cuando iba en la sexta posición el domingo por un problema de refrigeración del ERS, lo que aupó a Hadjar al octavo puesto; el holandés estaba luchando con Oliver Bearman y Gasly por el quinto, pero estaba lejos de intentar inquietar a los Mercedes y los Ferrari.

"Sin duda, necesitamos más agarre", dijo Hadjar al final del fin de semana. "Todo se reduce a eso. Es lo más importante hasta ahora".

Cuando se le preguntó si el hecho de no tener carreras en abril daría a Red Bull una buena oportunidad para introducir mejoras, el francés dijo: "Sí, y menos puntos perdidos frente a los demás, sin duda".

Sin embargo, según Hadjar, al nuevo fabricante de motores, Red Bull-Ford, le vendría mejor no tener este parón. "Cuantas más carreras, más aprendemos y más nos acercamos a los mejores motores de la parrilla", dijo. "En ese sentido, sin duda es una pequeña desventaja para nosotros, pero no pasa nada".

En lo que respecta a las mejoras aerodinámicas, Verstappen ha reconocido que lograr avances respecto a sus rivales será complicado durante el parón, ya que los demás equipos no se quedarán quietos: "Tras Japón, por supuesto tienes unas semanas de más para mejorar un poco el rendimiento del coche, pero al mismo tiempo los demás también lo mejoran, ¿no?".

"Realmente no es donde queremos estar. Sé que, por supuesto, todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo y creo que dentro del equipo están tan frustrados como yo. Por supuesto, queremos mejorar, y esperemos que ya podamos hacerlo un poco en Japón", añadió el holandés.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Para Aston Martin, un equipo sumido en graves problemas derivados principalmente por la unidad de potencia —las vibraciones del nuevo motor Honda dañan las baterías y el físico de los pilotos—, este parón inesperado se ve con sus aspectos positivos y negativos.

"Hay dos caras de la moneda", dijo Mike Krack, director en pista de Aston Martin. "Estar en la pista te permite descubrir cosas nuevas. Pero no estar en pista te ayuda a resolver problemas sin la intensidad del calendario. Así que, sin duda, hay dos aspectos que considerar".

La clave para la recuperación de Honda será el mecanismo ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización); las unidades de potencia se evaluarán cada seis carreras y los fabricantes que se encuentren entre un 2% y un 4% por debajo del motor más potente podrán realizar una mejora extra, mientras que aquellos que estén más de un 4% por debajo podrán hacer dos actualizaciones.

Pero, al haber dos rondas menos en la primera parte de la temporada, la primera evaluación tendrá lugar ahora, en teoría, tras el Gran Premio de Mónaco en junio, un mes más tarde de lo inicialmente previsto.

Mientras tanto, para otros equipos con dificultades, el parón de abril ha sido muy bien recibido.

Williams se saltó los test de pretemporada de Barcelona debido a retrasos en su programa de 2026; su FW48, con exceso de peso, solo ha sumado dos puntos hasta ahora, con dos eliminaciones en la Q1 en Shanghái —aunque su sobrepeso no es su único problema, dijo Alex Albon—.

"Necesitamos cada hora de ese parón para volver a ponernos en cabeza cuando regresemos a Miami", dijo el director del equipo, James Vowles, en 'The Vowles Verdict'.

"Está claro que no hemos empezado la temporada como queríamos. Así que ese periodo nos sirve para hacer balance de lo que realmente podemos cambiar. Ahora, sin desgaste, podemos contar con que la producción se pueda orientar 100% hacia el rendimiento. Parte llegará en Miami, y parte después".

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Alexander Albon, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Y añadió el de Williams: "No es ningún secreto que tenemos sobrepeso. Hay desarrollos que se llevarán a cabo durante ese periodo, asegurándonos de que somos capaces de reducir el peso de forma sensata".

"Para entonces, habremos disputado tres grandes premios, pero nunca hay tiempo suficiente tras la carrera para analizar hasta el más mínimo dato y comprender realmente qué deberíamos haber hecho en retrospectiva y qué programas queremos poner en marcha en el futuro. Y esto nos brinda una buena oportunidad para hacerlo".

"Los pilotos volverán aquí al Reino Unido y utilizaremos nuestro simulador prácticamente todos los días de ese periodo tanto como sea posible. También completaremos los entrenamientos de paradas en boxes con el equipo aquí tantos días como podamos. Así que se tratará más bien de ver qué podemos encajar y qué nos dará más rendimiento a cambio del dinero invertido".

El nuevo equipo Cadillac, que comenzó su andadura en la F1 con un coche muy básico, ve el parón como una oportunidad para preparar sus próximas mejoras, así como para resolver algunos problemas.

"Creo que, en realidad, nos viene muy bien", dijo Valtteri Bottas. "Tenemos más tiempo para resolver las cosas, porque seguimos teniendo problemas, ya sabes, todavía no hemos tenido una semana sin contratiempos, y también nos ofrece más tiempo para mejorar el rendimiento".

"Y todo el mundo lleva meses trabajando al máximo, así que, de hecho, quizá para que algunos puedan tomarse un respiro, esto es bueno", concluyó el piloto finlandés de Cadillac en la Fórmula 1.