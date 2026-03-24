El plan de Pirelli para minimizar las carreras a una sola parada en la F1 2026

La estrategia de paradas suele ser un factor decisivo en las carreras de Fórmula 1, y el GP de Hungría de 2019 es un ejemplo clásico. Max Verstappen intentó que la estrategia a una sola parada funcionara, pero finalmente no pudo hacer nada frente a Lewis Hamilton, que hizo dos paradas y completó una remontada en los últimos compases con neumáticos más nuevos para hacerse con la victoria.

Obviamente, esto es algo que se ha visto a lo largo de los años, el debate entre una carrera a una parada frente a una carrera a dos, pero es un dilema al que los equipos aún no se han enfrentado en 2026. Tras dos carreras, tanto en Australia como en China ganó Mercedes con una simple estrategia a una parada, mientras que muchos de los demás pilotos de cabeza completaron la misma estrategia, ya que el desgaste de los neumáticos parece estar siendo menor en el inicio de este nuevo reglamento.

Esto se puede atribuir a varias razones. La primera es que Pirelli este año fabrica una goma más resistente, tras haber eliminado el compuesto C6 más blando y ofreciendo solo una gama de neumáticos más ligeros y estrechos, del C1 al C5.

Pero el factor más importante es el chasis radicalmente diferente, con un peso mínimo regulado que ha bajado en 32 kg, además de contar con una carga aerodinámica significativamente menor.

Esto significa que no hay tanta carga sobre el caucho, especialmente en las curvas, ya que los pilotos a menudo tienen que levantar el pie del acelerador para ahorrar batería. Todo eso ha dado lugar a unos tiempos de vuelta más lentos —la pole en China en 2025 fue 1.423s más rápida que en 2026—, lo que significa que la duración de los neumáticos es mayor que con los coches de efecto suelo.

Pero esto es solo el comienzo de una nueva era y, en medio de las numerosas peticiones de los pilotos para que se introduzcan ajustes en las reglas, el responsable de Pirelli Motorsport, Mario Isola, ha afirmado que existe la opción de cambiar los neumáticos para ampliar las estrategias.

"El objetivo para los nuevos neumáticos era similar al del año pasado, es decir, tener una combinación de una parada y dos paradas con los tres compuestos adecuados para la carrera", dijo Isola, quien dejará el fabricante italiano este verano.

"Así que trabajamos en torno a ese concepto para intentar generar la misma situación que el año pasado, sin saber exactamente cuál era el rendimiento de los nuevos coches ni cómo estos gestionaban o utilizaban los neumáticos".

"Hay una huella diferente, hay un par diferente, hay elementos diferentes. Ahora lo sabemos, y creo que, en cualquier caso, no hemos estado lejos del valor ideal en Melbourne y aquí [en China] también, por lo que las elecciones para las primeras carreras siguen siendo buenas elecciones".

Más sobre Pirelli y el adiós de Isola: Fórmula 1 Pirelli Motorsport cambia de director; Mario Isola se va

Mario Isola, director de competición, Pirelli Motorsport Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Y añadió: "Obviamente estamos recopilando datos, pero cuando estuvimos probando, viendo el resultado de los test, se supone que en Bahrein se utilizarán C1, C2 y C3; probablemente, viendo el resultado de los test de pretemporada, también era posible optar por C2, C3 y C4, es decir, un paso más blando".

"Lo tendremos en cuenta en general, así que si en algunos circuitos necesitamos ir un paso más blando, existe la posibilidad de cambiar la selección. Hemos enviado un borrador a los equipos y ellos así tienen una idea para toda la temporada, pero podemos cambiar la selección de acuerdo con la FIA, por lo que todavía existe la posibilidad de mover, un poco, la selección hacia el lado duro o, muy probablemente, hacia el lado blando"; explicó el italiano.

Isola añadió que esto tiene algunas similitudes con 2017, año en el que un piloto ganó con la estrategia de una sola parada en 13 de las 20 carreras disputadas. Eso se produjo después de que la F1 introdujera varios cambios en el reglamento, como el aumento del ancho de los neumáticos en un 25% para mejorar el agarre mecánico, pero, obviamente, eso se tradujo en una mayor durabilidad. Como resultado, Pirelli introdujo una gama más amplia para 2018 —con la llegada del hyperblando— para intentar crear más posibilidades estratégicas.

Pero es demasiado pronto para afirmar que el fabricante italiano debería hacer lo mismo para 2027, sobre todo porque, como ocurre con cualquier cambio en el reglamento, los equipos seguirán desarrollando sus monoplazas a lo largo del año.

"También hay que tener en cuenta que los monoplazas que corren ahora probablemente sean bastante diferentes de los que correrán en la segunda mitad de la temporada", dijo Isola.

"Eso significa que, si los coches son mucho más rápidos, la carga sobre los neumáticos también es mayor y la selección podría ser ideal. Así que hay una curva de desarrollo bastante pronunciada al principio. Lo sabemos por temporadas pasadas", concluyó.

Apunta para este fin de semana: Fórmula 1 Horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo verlo: ¡último antes del gran parón!