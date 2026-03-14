Albon cree que Williams F1 "no puede escudarse" en su problema con el peso

No es exagerado decir que el comienzo de la temporada 2026 para Williams ha sido un desastre. Tras tres sesiones de clasificación disputadas en Melbourne y Shanghái, su mejor resultado ha sido el 15º puesto de Alex Albon en la parrilla de salida de Australia, mientras que su compañero de equipo, Carlos Sainz, no logró clasificarse tras sufrir un percance en la tercera sesión de entrenamientos libres.

En China, el madrileño y el británico-tailandés quedaron eliminados en la Q1, en los puestos 17º y 18º —a dos y seis décimas de la Q2, respectivamente—, y Sainz se clasificó en la misma posición en la carrera al sprint, mientras que Albon fue último debido a otro problema con el coche.

Es fácil señalar que el monoplaza de Williams tiene un sobrepeso significativo, algo que el equipo admitió en Australia. Pero la magnitud de su desventaja se debe claramente a más factores que ese, por lo que el equipo, que pasó la mayor parte de 2025 centrándose en este curso, tendrá que volver a la mesa de diseño para introducir mejoras aerodinámicas significativas.

"No podemos escudarnos en el peso porque, al fin y al cabo, hay otros coches que tampoco cumplen con el peso en [mínimo] en la parrilla", dijo un frustrado Albon. "Desde luego, no tanto como nosotros, pero siguen teniendo sobrepeso, y el déficit que tenemos respecto a estos equipos no se debe solo a eso".

Más allá del peso y la falta de carga aerodinámica, Williams ha estado a la deriva en China, con importantes problemas de equilibrio del coche, y ha agotado prácticamente todas las opciones para solucionarlos.

"Estamos entrando en terrenos en los que nunca habíamos estado", comentó Albon. "Nada parece arreglar el coche. Estoy seguro de que el Cadillac es más rápido que nosotros en bastantes curvas, así que solo estoy tratando de averiguar qué está pasando. El mayor problema en este momento es que el coche se levanta en tres ruedas, así que solo tenemos que arreglar eso. Hay muchos problemas de equilibrio, también estamos notando cierta falta de carga aerodinámica, así que es una acumulación de cosas".

¿Otra carrera dolorosa en China?

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Albon dijo que probablemente saldría desde el pitlane el domingo, para que el equipo pueda sacar su FW47 del parque cerrado y realizar más cambios de configuración durante la noche, con el fin de proporcionarle un equilibrio que le permita pilotar: "Esta noche vamos a discutir qué más podemos hacer para intentar solucionarlo. Nos devanaremos los sesos y, si creemos que hay una teoría, creo que me veréis salir de nuevo desde el pitlane".

Williams superó todas las expectativas el año pasado al ascender del noveno al quinto puesto en la clasificación de constructores. Ir ahora en la dirección opuesta, a pesar del evidente enfoque en 2026 y de la ventaja que suponen las unidades de potencia de Mercedes, motores referencia, ha supuesto un duro golpe para el equipo de Grove.

"Es justo decir que todos estamos frustrados, pero el equipo está unido en esto", insistió Albon. "Ha sido un comienzo de temporada doloroso, pero sigo teniendo fe en este equipo. Es solo que vienes de un año tan bueno como el pasado, y ahora has vuelto más o menos a donde estabas antes. Pero ya hemos pasado por esto antes, sabemos lo que hace falta para remontar y además estamos más preparados. Solo tenemos que esperar; por desgracia, no es un proceso fácil. Tenemos que intentar superar en desarrollo a nuestros rivales de la zona media e intentar terminar la temporada en una buena posición. Pero, por ahora, está claro que estamos bastante por detrás".