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Aston Martin explica por qué no necesita que Newey viaje a todas las carreras

Aston Martin detalla cómo trabaja con Adrian Newey cuando no está en el circuito: conexión constante, plan definido y foco total en el desarrollo del coche que debe marcar el futuro del equipo.

Pol Hermoso
Publicado:
Adrian Newey, Aston Martin Racing Team Principal

Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

El silencio de un paddock sin Adrian Newey no pasa desapercibido. Falta la libreta, la mirada fija en cada detalle, esa figura casi mitológica inclinada sobre los monoplazas. Pero en Aston Martin insisten: aunque no esté físicamente, su presencia sigue marcando el pulso del equipo.

En un inicio de temporada agitado tras Australia y China, con el foco mediático apuntando directamente al nuevo rumbo del proyecto —y a la reconfiguración del rol de Newey—, en Silverstone tienen claro que el británico ya está jugando su verdadera partida: la del desarrollo.

Todo apunta a Wheatley:

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, dejó claro que la ausencia de Newey en determinados grandes premios, como lo fue en Shangai, no es ninguna reacción a los resultados… sino parte del guion establecido desde el principio.

"Sí, hay un plan sobre a qué carreras debe venir y a cuáles no, y no lo hemos cambiado", explicó.

No es un detalle menor. En un campeonato donde los jefes de equipo suelen ser omnipresentes, la figura de Newey rompe el molde. Pero también responde a una lógica: Aston Martin no necesita un gestor en el muro, necesita un cerebro en la fábrica. El británico, que ya ha ido soltando progresivamente las funciones de team principal, se centra ahora en lo que mejor sabe hacer: diseñar coches rápidos.

La F1 del 2026 empieza en un despacho

El proyecto de Aston Martin, que no ha arrancado como se esperaba —en parte por las dudas con la unidad de potencia Honda—, tiene un horizonte claro: el cambio reglamentario de 2026.

Y ahí es donde Newey marca la diferencia. Mientras el equipo pelea en pista con un AMR26 lejos de los mejores, en Silverstone se está construyendo algo más ambicioso. Y eso requiere tiempo, foco… y menos vuelos. La gran pregunta es evidente: ¿pierde Aston Martin sin Newey en el circuito?

Krack lo tiene claro: no.

"Hoy en día, con la comunicación moderna, realmente no importa dónde esté la gente", afirmó, tirando de ejemplo con ironía: "Escuché que Sky Alemania comentaba el GP de Australia desde Alemania, así que no es un problema".

Más allá de la broma, el mensaje es serio. La Fórmula 1 también ha entrado en la era del trabajo híbrido, y Aston Martin lo aplica incluso con su figura más valiosa. "Sí, tuvimos un intercambio normal", añadió Krack, confirmando que Newey sigue involucrado durante los fines de semana de carrera pese a la distancia.

Sin libreta en el paddock… pero con influencia total

Quizá no le veamos en cada box, ni tomando notas junto al coche, pero eso no significa que haya desaparecido de la ecuación. Al contrario. Newey está donde Aston Martin más lo necesita ahora mismo: en el corazón técnico del proyecto, moldeando el futuro más que reaccionando al presente.

Porque en la Fórmula 1 moderna, estar no siempre significa estar. Y Aston Martin juega a que su mayor activo trabaje lejos del ruido… para volver más fuerte cuando realmente importe.

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