Cadillac espera sacar provecho de la inesperada pausa de la F1 en abril

Valtteri Bottas considera que el inesperado parón de abril en la Fórmula 1 será "bastante beneficioso" para el incipiente equipo Cadillac.

Las pruebas de Bahrein y Yeda se han cancelado debido a la guerra en curso de EEUU e Israel con Irán, lo que significa que habrá un paréntesis de cinco semanas entre el Gran Premio de Japón de la próxima semana y la carrera de Miami a principios de mayo.

"Creo que, en realidad, nos viene bastante bien", comentó Bottas. "Tenemos más tiempo para resolver las cosas —porque seguimos teniendo problemas, ya sabes, todavía no hemos tenido una semana sin contratiempos— y también más tiempo para mejorar el rendimiento. Además, todo el mundo lleva meses trabajando a toda máquina, así que, de hecho, quizá para que algunos puedan tomarse un respiro, esto es bueno".

De hecho, Cadillac ha sufrido algunos problemas mecánicos, con persistentes fallos en el sistema de combustible que acabaron con el Gran Premio de Australia de Bottas, afectaron a Sergio Pérez en los entrenamientos libres de Melbourne y dejaron al mexicano fuera de la clasificación sprint en China. En el Albert Park, ambos pilotos perdieron un retrovisor.

En el aspecto operativo, Cadillac tuvo las segundas paradas en boxes más lentas de Melbourne en cuanto a tiempo empleado en el pitlane; pero fueron, con diferencia, los más lentos en China, con un tiempo de referencia de 25.793s cuando Pérez entró en boxes durante la carrera sprint. Todos los demás equipos fueron al menos 2.6s más rápidos, excepto Audi, que sufrió un fallo en la pistola de ruedas en su única parada en boxes del fin de semana.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Pero el principal aspecto a mejorar será, obviamente, el chasis. Cadillac apostó por la seguridad en cuanto a diseño y plazos de producción antes de su debut en la F1, lo que le permitió probar su primer coche ya el 16 de enero, 19 días antes que la rezagada escudería Williams. Pero, evidentemente, hubo una contrapartida en términos de rendimiento.

"Lo anticipamos, lo sabíamos", dijo Pérez antes del fin de semana de Shanghai. "Quiero decir, este coche se terminó hace mucho tiempo. Es muy básico; tuvieron que dar el visto bueno muy pronto. Así que sabíamos que el comienzo siempre iba a ser difícil".

"Especialmente en cuanto a la aerodinámica, nos falta bastante carga, sobre todo en la parte trasera del coche", añadió Bottas, "lo que ahora nos ha dejado un poco encorsetados con esta configuración mecánica, porque tenemos que hacer todo lo posible para proteger la parte trasera. Pero en cuanto empecemos a ganar algo más de carga, habrá algo más por venir".

Cadillac actualizó su difusor y los soportes de los retrovisores para la prueba de China, y hay más por venir.

"Teníamos previsto tener algo para casi todas las carreras [dijo antes de que se cancelaran las pruebas de Oriente Medio], así que seguro que habrá algo para Japón y, con suerte, algo más importante después de las vacaciones de primavera", concluyó Bottas, riéndose ante la idea de unas "vacaciones de primavera".

Información adicional de Oleg Karpov y Ronald Vording