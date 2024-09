Cómo Piastri ya da muestras de ser un auténtico grande de la F1

"El futuro es suyo"

El director del equipo de Woking, Andrea Stella, una vez más, dijo cómo eran las cosas. En este caso, respecto a los próximos años de Oscar Piastri en la máxima categoría del automovilismo, y en concreto respondía a la pregunta sobre cómo podría reaccionar el australiano a las esperadas órdenes para apoyar a Lando Norris en la pelea por el título de la temporada 2024.

"Creo que estará bien", finalizó en la rueda de prensa del Gran Premio de Italia, donde sabe el lugar exacto de una panadería a las afueras del circuito de Monza para comprar pasteles para su escudería. "Si las cosas que decimos son sensatas de acuerdo con principios como la equidad, significa que, si apoyas a tu compañero que gana el campeonato, para el equipo es un gran estímulo".

"Si ganamos los dos campeonatos, es un gran impulso y los beneficios para un gran impulso del equipo, incluso si él es el otro piloto", continuó. "Porque no tenemos que olvidar que Oscar [Piastri] está en medio de su segunda temporada en la Fórmula 1. El futuro es suyo, es de Oscar, tiene que asegurarse de que cuando llegue el momento de apoyar, ponga de su parte para el equipo o para Lando [Norris], para él será una inversión".

Por lo tanto, tras el adelantamiento a su compañero en la salida de la última carrera, una en la que McLaren debería haber hecho el doblete, está claro que están trabajando para mantener a su joven piloto calmado.

La forma en la que comenzó la temporada 2024, con el dominio de Red Bull y McLaren sin mucho progreso desde que acabó el pasado curso, significaba que el título estaba casi imposible, por lo que las órdenes de equipo estaban muy abajo en la lista de prioridades, pero teniendo en cuenta cómo fue el Gran Premio de Italia, por mucho que a Andrea Stella no le guste tener que pedir disculpas públicamente, conseguir que todos los elementos que puede controlar para la luchar por el campeonato estén en línea es el claro imperativo de cara a las últimas pruebas del año.

Gracias al tamaño actual del calendario, todos hasta George Russell en la octava plaza tienen posibilidades matemáticas. Mientras que Lando Norris está a 62 puntos de Max Verstappen, Oscar Piastri es cuarto, a 106 unidades del neerlandés, con Charles Leclerc justo por delante.

Esa diferencia de puntos, y como muchos señalaron, la experiencia "no está mal para un segundo piloto", y con esa frase de Mark Webber se puede leer mucho de lo que pasó en la salida en el trazado de Monza. Especialmente teniendo en cuenta que McLare no impuso reglas, aunque es probable que para el Gran Premio de Azerbaiyán haya una modificación en las 'Papaya Rules'.

Sin embargo, si no hubiera sido por el infortunio de su parada en boxes en el Gran Premio de Miami, que benefició a Lando Norris, la diferencia de puntos del australiano en relación a Max Verstappen podría no ser tan grande como la actual. En general, Oscar Piastri no disfrutó de unos buenos resultados de forma consistente, y en el cara a cara contra su compañero está 11 a 3 por debajo.

Esa estadística refleja uno de los puntos fuertes del británico, aunque a menudo pueda forzar demasiado y pagar el precio, y el australiano también demostró que necesita mejorar en el factor crítico que es la gestión de los neumáticos en carrera, así como los errores vitales en la clasificación.

En cuanto al factor de la gestión de las gomas, en el circuito de Monza quedó clara la importancia del aire limpio. En un momento dado, Lando Norris no podía entender por qué era imposible mantener vivo su neumático delantero izquierdo mientras que Charles Leclerc encontró el equilibrio necesario para acabar primero, mientras que en Woking sufrieron con el aire sucio que generó el graining que impedía maniobrar bien con el monoplaza.

No obstante, tras haber demostrado ser capaz de liderar el ataque de Mclaren, como también hizo en lugares complicados como el Gran Premio de Mónaco, el joven piloto se está haciendo un nombre en la parrilla. En medio del debate sobre el rápido ascenso de Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman para 2025, el australiano hizo lo propio el año pasado, tras lograr los títulos de Fórmula 3 y Fórmula 2 de forma consecutiva, e hizo que dos conjuntos del Gran Circo fueran a los tribunales para hacerse con sus servicios. Estuvo a la altura de las expectativas que generó.

Otros equipos habrán estado prestando atención a eso durante el alocado mercado de pilotos, y eso podría repetirse en los años venideros dado el crecimiento en el número de novatos, además de que hay algunos más veteranos que poco a poco irán haciendo hueco en el campeonato.

La actuación de Oscar Piastri contra Lando Norris en 2024 es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que es solo su segundo año como piloto de Fórmula 1. Ese enfoque inflexible en el Gran Premio de Italia, donde su adelantamiento fue al límite pero justo, sugirió que tiene la vena despiadada de los grandes campeones, como Michael Schumacher o Fernando Alonso.

De hecho, la cuestión de que su compañero carezca de esa garra puede ser un factor que explique por qué McLaren aún no impuso órdenes estrictas hasta ahora. La carrera del australiano será larga, pero desde que está en el máximo nivel tan solo ha estado mejorando.

