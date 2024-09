McLaren insinúa que apoyará a Norris en su lucha por el título de F1

El equipo McLaren dio la pista más firme hasta el momento de que está dispuesto a dar todo su apoyo a Lando Norris en la lucha por el título de la temporada 2024 de Fórmula 1, a pesar de haberse mostrado contrario a las órdenes hasta el momento. En medio de la creciente rivalidad entre su piloto y Max Verstappen con el bajo momento de forma de Red Bull, el director de los de Woking, Andrea Stella, cree que es la hora de asegurarse de que no desperdician oportunidades.

El británico solo pudo terminar tercero en el Gran Premio de Italia, con un agresivo adelantamiento de Oscar Piastri en la salida para arrebatarle el liderato, lo que ayudó a Charles Leclerc a ponerse segundo y que más tarde le benefició para ganar. Con 62 puntos de desventaja con respecto al líder del mundial a falta de ocho citas, la escudería es consciente de que debe ayudarle todo lo posible para marcar la diferencia.

Al hablar sobre la idea de Max Verstappen de que el título ya "no era realista" y lo que significaba para McLaren, el máximo responsable del conjunto papaya dijo: "Max [Verstappen] es bueno incluso con la lengua, no solo es bueno en la pista. Sabe que el coche que está pilotando en este momento parece darle algunos retos, pero debemos ser mejores a la hora de capitalizar las oportunidades que Red Bull parece ofrecer ahora al no estar en su posición habitual de pelear por los podios".

Andrea Stella explicó que, aunque tanto Lando Norris como Oscar Piastri seguían en la pugna matemática por el campeonato, debían ser realistas y empezar a ayudar al que tenía más puntos: "Estamos luchando contra Max Verstappen, así que creo que si queremos dar apoyo a un piloto definitivamente tenemos que elegir al que está en la mejor posición".

"Y también Lando [Norris], lo ha estado haciendo muy bien, como la pole position en Zandvoort o aquí [en Monza]", continuó. "En todo caso, con Lando, tenemos que ajustar algunas pequeñas cosas que pueden ayudarle, y puede ayudarnos a sacar provecho de una pole position como esta. Creo que si nos fijamos en su primera vuelta, mientras la revisamos juntos, podríamos ver que hubo un par de cosas que podríamos haber hecho ligeramente mejor".

Sin embargo, aunque reconoció que el equipo quiere "intentarlo en el campeonato con Lando", cree que eso no implicará una situación en la que el inglés se instale como claro número uno: "Creo que el número uno funciona buen como titular, pero no estoy seguro de que funcione muy bien en el mundo real en términos de lo que significa, ¿qué haces? ¿Qué hay que hacer?".

"Digamos, hipotéticamente, que llegamos a la conclusiónde que en la cuarta curva, Lando frenó demasiado pronto, y Oscar [Piastri] tuvo la posibilidad de ponerse en cabeza, entonces, ¿qué significa ser el número uno? ¿Intercambiar posición la vuelta después?".

"Es muy difícil aplicar esa definición en el mundo real, es mejor seguir trabajando como equipo, conocer la opinión de ambos pilotos y lugar trabajar juntos para perseguir ese objetivo en ambos campeonatos, porque ahora parece que el de pilotos es una posibilidad", comentó Andrea Stella. "Éramos un poco cautos incluso antes de Monza, pero ahora vemos que McLaren puede competir en circuitos que el año pasado no eran tan buenos, así que creo que es un paquete competitivo en general, y eso podría ser un arma muy importante para Lando en especial en la búsqueda del título".

A la pregunta de si pensó en hacer un cambio de posiciones en las últimas vueltas de la carrera, dijo: "Consideramos oras formas durante la carrera para asegurarnos de que Lando tuviera sus propias oportunidades, pero no consideramos el intercambio porque seguíamos dispuestos a poner toda la presión sobre Leclerc, y podría haber tenido un problema con la delantera izquierda, como un bloqueo, en una de las chicanes".

