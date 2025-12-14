Los comisarios de la F1 podrán anular sus decisiones a partir de 2026

Entre la última reunión del Consejo Mundial del Motor y la Gala de Premios de la FIA, la Federación celebró su Asamblea General. Aunque la principal noticia institucional fue la reelección de Mohammed Ben Sulayem como presidente, también se aprobaron una serie de medidas con vistas a 2026 que directamente influirán en el aspecto deportivo.

En un extenso comunicado de prensa publicado tras la Junta General de Accionistas, se ha podido saber que se introducirán varios cambios en el Código Deportivo Internacional (CSI). Como recordatorio, se trata de un documento que tiene como objetivo "regular el deporte automovilístico" (artículo 1.2.2), y para ello establece las normas generales que deben seguir todos los campeonatos regidos por la FIA, empezando por la Fórmula 1, y a las que deben atenerse los competidores.

Junto a los reglamentos específicos de las distintas disciplinas (como los Reglamentos Deportivos, Técnicos y Financieros en la F1), el CSI ofrece un marco más global que fija los principios básicos de la competición, crea una plataforma común y determina también un cierto número de procedimientos.

En la Fórmula 1, en los últimos años ha cobrado protagonismo uno de estos procedimientos en particular: lo que el código deportivo denomina "derecho de revisión" (artículo 14). En virtud de este derecho, los equipos pueden hacer que los comisarios vuelvan a analizar una decisión que hayan tomado durante un gran premio siempre y cuando aporten "información nueva, significativa y pertinente de la que no disponían las partes que presentan el recurso en el momento de la decisión en cuestión".

Así logró Williams anular la sanción impuesta a Carlos Sainz en el Gran Premio de Países Bajos de 2025, ya que el equipo aportó vídeos que no estaban a disposición de los comisarios en el momento en que se determinó la penalización. Sn embargo, cabe recordar que es un procedimiento que en la mayoría de las ocasiones se salda con el rechazo de la solicitud o con una revisión pero sin cambios en la sanción.

El paradigma podría cambiar algo a partir del año que viene - y no sólo en la Fórmula 1 - ya que uno de los cambios anunciados en el comunicado de prensa de hoy es el siguiente: "Se han introducido cambios para permitir a los comisarios de los Campeonatos del Mundo de la FIA [F1, WEC, WRC, Fórmula E, Rally-Raid, RX] y en los campeonatos de Fórmula 2 y Fórmula 3 revisar sus decisiones por iniciativa propia si descubren un nuevo elemento significativo y relevante que no tenían en el momento de tomar su decisión".

A falta de la publicación, en el momento de redactar este artículo, del Código Deportivo Internacional modificado, queda por ver cómo encajará exactamente esta "autorevisión" con el procedimiento histórico, pero también con otros tipos de procedimientos como reclamaciones o recursos.

No obstante, allana el camino para que los equipos ya no tengan que activar este procedimiento algo engorroso si los propios comisarios se dan cuenta en algún momento de que un elemento no disponible en el momento de tomar la decisión podría alterar su decisión.

Otros cambios en el Código Deportivo Internacional

Este no es el único cambio que sufrirá el CSI, ya que la lista hecha pública por la FIA incluye otras cinco incorporaciones más. Aquí están:

El artículo 12.4.1.d menciona "la obligación de realizar determinados servicios a la comunidad" como una de las sanciones que se pueden imponer. Esto se ha actualizado para referirse específicamente al "trabajo en interés del automovilismo deportivo".

Introducción de la función de observador de eventos de la FIA, nombrado por los departamentos deportivos pertinentes de la FIA, a sus expensas, sin poder de decisión, para supervisar la aplicación coherente de CSI y los reglamentos de la FIA.

Creación de un panel de comisarios fuera de competición , que permita a la FIA tratar las presuntas infracciones que se produzcan fuera de un evento, en situaciones de urgencia, en casos que no afecten directamente a un evento en curso o en casos que afecten a varios eventos. Así los comisarios de un evento también pueden delegar su autoridad en este panel.

, que permita a la FIA tratar las presuntas infracciones que se produzcan fuera de un evento, en situaciones de urgencia, en casos que no afecten directamente a un evento en curso o en casos que afecten a varios eventos. Así los comisarios de un evento también pueden delegar su autoridad en este panel. Introducción del FPPT , una herramienta destinada a proteger la imagen, la reputación y la integridad de los campeonatos de la FIA. Ofrece a los campeonatos la posibilidad de evaluar si determinadas personas deben ser consideradas "aptas". Esta evaluación determina si las personas en cuestión cumplen las normas de integridad requeridas y no reúnen ninguna de las condiciones de inhabilitación establecidas en el nuevo Anexo F del CSI, como la implicación en procedimientos de quiebra, condenas por fraude o delitos similares, o estar sujeto a regímenes de sanciones gubernamentales, entre otros.

, una herramienta destinada a proteger la imagen, la reputación y la integridad de los campeonatos de la FIA. Ofrece a los campeonatos la posibilidad de evaluar si determinadas personas deben ser consideradas "aptas". Esta evaluación determina si las personas en cuestión cumplen las normas de integridad requeridas y no reúnen ninguna de las condiciones de inhabilitación establecidas en el nuevo Anexo F del CSI, como la implicación en procedimientos de quiebra, condenas por fraude o delitos similares, o estar sujeto a regímenes de sanciones gubernamentales, entre otros. Actualización del Anexo M del CSI sobre la manipulación de competiciones para adecuarlo a la última versión del Código del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de Competiciones.

El tercer punto anterior tiene especial interés, en primer lugar porque frena una laguna importante para la rápida tramitación de las infracciones fuera de competición o de las infracciones que abarquen varios eventos, y en segundo lugar porque prevé la posibilidad de que los comisarios de un determinado gran premio de F1, por ejemplo, traspasen sus competencias a estos comisarios "fuera de competición".

Se trata potencialmente de una forma de dar más tiempo y latitud a la gestión de casos complejos, como los que implican cuestiones técnicas y controles prolongados.

Una vez más, queda por ver cómo se articularán todos estos cambios cuando se publique el documento revisado en la página web de la FIA.

