La F1 y la FIA firman el nuevo Pacto de la Concordia para los próximos 5 años

La dirección de la F1, el organismo regulador la FIA y los 11 equipos han firmado el último Pacto de la Concordia de Gobernanza 2026, que establece cómo se gestionará la serie durante las próximas cinco temporadas.

El acuerdo de gobernanza forma la segunda parte del Pacto de la Concordia de la F1, junto al acuerdo comercial firmado antes del Gran Premio de Australia en marzo, y cubrirá el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

El acuerdo de gobernanza define elementos críticos sobre cómo se gestiona el deporte, incluyendo la estructura de votación en las reuniones de la Comisión de F1, las tasas de inscripción que los equipos pagan a la FIA, el alcance del organismo regulador y otros aspectos logísticos.

La FIA y la FOM anunciaron conjuntamente el acuerdo al margen de las Asambleas Generales de la FIA de esta semana en la capital uzbeka, Taskent, que incluyen los Premios FIA del viernes y la reelección de Mohammed Ben Sulayem como presidente de la FIA.

Motorsport.com entiende que, como parte del acuerdo, tanto la FOM como los 11 equipos pagarán colectivamente más dinero al organismo regulador mediante una reestructuración de las tasas de inscripción en la F1, que se espera que la FIA reinvierta en el lado de gobernanza del deporte, incluyendo la labor de comisarios, marshals y otros servicios.

También se entiende que ha habido un cambio en el proceso de votación en las Comisiones de F1, con menos votos de los equipos necesarios para alcanzar la mayoría, lo que efectivamente otorga tanto a la FIA como a la FOM un mayor peso de voto para impulsar cambios regulatorios.

Start action Photo by: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

A partir de 2026, el número de votos de equipos necesarios para una mayoría normal en las reuniones de la Comisión de F1 se ha reducido de seis a cuatro de los 11 equipos —más FOM y la FIA—, mientras que una supermayoría ahora requerirá seis de los 11 equipos en lugar de ocho. Se espera que esta medida proporcione a la serie una plataforma más estable para realizar cambios difíciles cuando sea necesario.

En medio de las demandas de los competidores para que la FIA invirtiera en profesionalizar la labor de los comisarios y otros servicios que presta a la serie, se entiende que el organismo regulador presentó un plan para mejorar su operación en la F1 y los costes adicionales que ello implicaría, plan que contó con el apoyo de la FOM.

Más sobre la FIA: FÓRMULA 1 Mohammed Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA