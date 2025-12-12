Así fue la gala de premios de la FIA 2025 que coronó a Norris: lista de premiados
Norris recibió en la gala de la FIA el trofeo que lo consagra como campeón del mundo de F1, en una noche marcada por la reelección de Ben Sulayem, el dominio de McLaren y un discurso de Norris que dejó risas, emoción… y alguna que otra anécdota inesperada.
La noche en la que un piloto se convierte de verdad en campeón del mundo no es la del domingo de Abu Dhabi. Es esta. La de la gala anual de la FIA, este año celebrada en Uzbekistán. La de los focos, el trofeo más codiciado del automovilismo y un salón levantándose para ovacionar al nuevo rey de la Fórmula 1. Y este 2025, la corona ya tiene dueño: Lando Norris. Además, como ya es habitual, se repartieron los premios a todos los campeones de las categorías de la FIA (todos los premios al final del artículo).
El británico culminó su año mágico levantando el título en un escenario que también tenía protagonista propio: Mohammed Ben Sulayem, reelegido por la mañana como presidente de la FIA y figura central a lo largo de toda la ceremonia. Una gala cargada de premios, homenajes y emoción que desembocó, como siempre, en "lo bueno guardado para el final": la Fórmula 1.
Norris: campeón, emocionado… y con una palabrota ‘perdonada’ en directo
Lando apareció en el escenario acompañado por un aplauso que sonó a reconocimiento generacional. Era su momento. Y el discurso no decepcionó.
"En 2014 estuve aquí como campeón del Junior World Karting", recordó, mirando de reojo al trofeo que tanto había soñado. "Doy las gracias a McLaren por darnos un coche que nos ha hecho la vida mucho más fácil. A ‘Mr. Piastri’, increíble compañero, y también a Max por desafiarnos tanto".
Entre sonrisas, Norris reconoció lo que todos intuían: "Tras Abu Dhabi estuve muy contento… y muy borracho también y joder... ups, he dicho la palabra prohibida". El auditorio estalló en risas… aunque a la FIA no suelen hacerle mucha gracia estas cosas desde que endurecieron las sanciones por lenguaje inapropiado en 2024. Pero Ben Sulayem, presente en el escenario, se lo tomó con humor. El presidente levantó la mano, sonrió y dio por buena la espontaneidad del nuevo campeón del mundo.
Max Verstappen que no pudo viajar a la Gala de la FIA porque estaba enfermo, mandó un vídeo, con gripe y voz ronca: "Perdón por no haber podido ir… el doctor me dijo que no viajara". Felicitó a Ben Sulayem por ser reelegido como presidente, a McLaren y "en especial a Lando Norris".
Oscar Piastri, presentado como Ice Man, recibió su trofeo como tercero del mundo. "Muchos altibajos, pero ha sido parte de la experiencia. Todo lo aprendido me servirá el resto de mi carrera", dijo, ambicioso, dejando caer que quiere más: "Espero estar muchos años luchando por este título".
McLaren, campeona de constructores
Antes de los premios individuales, llegó el de constructores: McLaren, con Zak Brown y Andrea Stella al frente.
Brown fue claro: "Temporada fantástica. Llegar a la última carrera con los dos pilotos peleando por el título, cuando muchos decían que no podríamos… es algo para estar orgullosos". Stella celebró el espíritu limpio de la batalla interna entre Norris y Piastri. Una de esas frases que definen a un equipo: lucha sin guerra.
Le Mans y el WEC: Ferrari reina, Kubica emociona
Entre el público, Robert Kubica, ganador de Le Mans 2025, confesó: "Le Mans es la mejor carrera del Endurance… la última vez que estuve aquí fue hace 12 años y nunca pensé que volvería".
Ferrari volvió a brillar en resistencia. Antonello Coletta recogió el trofeo de fabricantes del WEC, rodeado de los nueve pilotos campeones de la Scuderia. Piero Ferrari, premiado con la FIA President Innovation Medal, dejó una frase para enmarcar: "Enzo siempre decía que no podías cambiar el pasado, que había que cambiar el futuro".
Charles Leclerc, presente para apoyar a la marca, también habló: "Ganar con Ferrari es muy especial… el legado estará siempre ahí. Y nosotros debemos hacerlo también en la F1".
WRC: Ogier, ya nueve veces campeón, sigue rompiendo récords
El WRC vivió uno de sus momentos más potentes. Toyota arrasó en constructores y Sébastien Ogier, ya nueve veces campeón del mundo, volvió a dejar claro por qué es leyenda: "No era el objetivo, pero las cosas fueron demasiado bien. La clave es el equipo". Vincent Landais, emocionado: "Es increíble verme aquí como campeón al lado de mi ídolo".
Además, Ben Sulayem entregó un premio inédito: el primer WRC Rally of the Year, otorgado al Rally de Paraguay. Su promotor, Santiago Peña, subió entre lágrimas.
Categorías junior, emoción española y el futuro que viene
El rookie del año fue Rafael Câmara, premiado por sorpresa en ausencia desde los test de Abu Dhabi.
Campos Racing volvió a llevar el nombre de España al escenario: Adrián Campos, emocionado, dedicó el título de F3 a su padre.
Las Acciones del Año: adelantamientos y épica
La FIA entregó sus premios a las mejores maniobras del año. Destacó la de F1: el adelantamiento de Max Verstappen sobre Piastri en Imola, por el exterior en Tamburello, camino a la victoria.
Hubo espectáculo también en el resto: Tanak sobre el barro de Kenya, Duval haciendo un "sandwich" a dos Ferrari en Spa, Kevin Hansen controlando un trompo de 360º, Gunther ganando en Yeda… pura gasolina.
Una gala que pasa a la historia
El 2025 quedará como el año en el que Lando Norris logró lo que tantos pronosticaban desde que era un adolescente prodigioso: ser campeón del mundo. Pero también como una gala emotiva, diversa y cargada de simbolismo, en la que todas las disciplinas del automovilismo celebraron un año único.
Norris ya tiene el trofeo en sus manos. Y ahora sí, ya nadie puede discutirlo: Lando Norris es campeón del mundo de Fórmula 1.
Lista completa de premiados en la gala de la FIA 2025:
- Campeón del mundo de F1: Lando Norris
- Subcampeón del Campeonato del Mundo de Pilotos de F1: Max Verstappen
- Tercer clasificado en el Campeonato del Mundo de Pilotos de F1: Oscar Piastri
- Campeón del Mundo de Constructores de F1: McLaren F1
- Acción del año en la F1: Adelantamiento de Max Verstappen a Oscar Piastri en el GP de Imola
- Campeón de Fórmula 2: Leonardo Fornaroli
- Subcampeón de la F2: Jak Crawford
- Tercer clasificado de la F2: Richard Verschoor
- Campeón de equipos de la Fórmula 2: Invicta Racing
- Campeón de Fórmula 3: Rafael Cámara
- Subcampeón de F3: Nikola Tsolov
- Tercer clasificado de la F3: Mari Boya
- Campeón de equipos de la Fórmula 3: Campos Racing (Adrián Campos)
- Mejor piloto joven de la temporada 2024 de la FIA: Rafael Cámara
- Campeones del Mundo del WRC: Sébastien Ogier y Vincent Landais
- Campeón del mundo de constructores del WRC: Toyota Gazoo Racing
- Premio al Mejor Rally del Año 2025: Rally de Paraguay
- Campeones del Mundo de Rally-Raid: Lucas Moraes y Armand Monleon (premio al
- Campeón del Mundo de Fabricantes de Rally-Raid: Toyota Gazoo Racing
- Campeón del Mundo de Fórmula E: Oliver Rowland
- Subcampeón del Mundo de Fórmula E: Nick Cassidy
- Tercer clasificado de Fórmula E: Pascal Wehrlein
- Campeón del Mundo de Equipos de Fórmula E: Tag Heuer Porsche Team
- Campeón del Mundo de Fabricantes de Fórmula E: Tag Heuer Porsche Team
- Campeones del Mundo del WEC: James Calado, Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi
- Campeón del Mundo del WEC por equipos: Scuderia Ferrari
- Philip Hanson, Robert Kubica, Ye Yifei
- Tercer clasificado: Antonio Fuoco,Miguel Molina, Nicklas Nielsen
- Campeón del Mundo de Rallycross: Johan Kristoffersson
- Subcampeón del Mundo de Rallycross: Niclas Gronholm
- Tercer clasificado del Mundo de Rallycross: Ole Veiby ( Ole Christian Veiby )
- Campeón del Mundo de Karting OK: Thibaut Ramaekers
- Campeón del Mundo de Karting KZ: Senna Van Walstijn
- Campeón del Mundo Junior de Karting: Noah Baglin
- FIA President Innovation Medal: Piero Ferrari
