Mohammed Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA

Mohammed Ben Sulayem ha sido reelegido Presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Ben Sulayem se presentó sin oposición a las elecciones presidenciales de este año, celebradas en Tashkent (Uzbekistán) antes de la ceremonia de entrega de premios de 2025, que se celebra este viernes por la tarde.

Ben Sulayem ejercerá un segundo mandato de cuatro años, tras haber sido elegido por primera vez en 2021 con el 61.62% de los votos, frente al 36.62% del entonces Vicepresidente de Deportes, Graham Stoker.

En esta ocasión, Ben Sulayem tenía más aspirantes: el ex comisario de la FIA Tim Mayer, la piloto Laura Villars y Virginie Philippot, modelo e influencer.

Ninguno de ellos pudo presentarse, debido a la norma que obliga a cada candidato a reunir un equipo de siete vicepresidentes de las seis regiones mundiales de la FIA. La única vicepresidenta elegible de Sudamérica, Fabiana Ecclestone, prometió su apoyo a Ben Sulayem.

Mayer calificó el proceso de "ilusión democrática", y sugirió que algunos vicepresidentes sudamericanos elegibles podrían haber sido "persuadidos, presionados o se les habría prometido algo para que no se presentaran".

Mientras tanto, Villars demandó a la FIA por el proceso, que podría considerarse antidemocrático. Un tribunal de París dictaminó el 3 de diciembre que sería necesario un juicio completo; tendrá lugar el 16 de febrero. Por tanto, la anulación de las elecciones presidenciales de hoy es un resultado aún posible.

"Gracias a todos los miembros de la FIA por su notable número de votos y por confiar en mí una vez más", dijo Ben Sulayem. "Hemos superado muchos obstáculos, pero hoy, juntos, somos más fuertes que nunca".

"Es un verdadero honor ser presidente de la FIA y me comprometo a seguir trabajando por la FIA, el automovilismo, la movilidad y nuestros clubes miembros en todas las regiones del mundo".

Por otra parte el comunicado recalcaba: "La elección se llevó a cabo de conformidad con los estatutos de la FIA mediante un proceso de votación sólido y transparente, que reflejó los fundamentos democráticos de la federación y la voz colectiva de sus miembros a nivel mundial".