Marko: "Verstappen habría sido campeón si Horner hubiera sido despedido antes"

Poco después del Gran Premio de Abu Dhabi, se anunció que Helmut Marko y Red Bull separaban sus caminos de forma inmediata, a pesar de tener contrato en vigor.

De acuerdo con Oliver Mintzlaff, responsable de la división deportiva de Red Bull, Helmut Marko despidió el pasado verano al jefe del equipo, Christian Horner, también tras más de 20 años de servicio.

El despido de Horner pareció poner fin a una lucha de poder dentro de Red Bull, aunque la situación no era tan grave, según Marko: "Así es como se ha descrito siempre en los medios, pero no fue nada personal", dijo el austriaco de 82 años a El Limburger.

"Junto con Didi (el fallecido fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, ed.), fundé Red Bull Racing en 2005. Nombramos a Horner jefe del equipo y yo estaba allí como supervisor. Básicamente, el poder estaba siempre en Austria, nosotros decidíamos".

Mateschitz murió en octubre de 2022. "Recuerdo una fiesta a principios de ese año, antes del GP de Austria. Didi estaba, pero ya no gozaba de buena salud. Christian se me acercó y me dijo: 'Ese no llegará a final de año'. A partir de ese momento, Christian empezó a tontear con Chalerm Yoovidhya", se refería Marko al copropietario tailandés de Red Bull. "Cuando Didi murió ese mismo año, Christian hizo todo lo que pudo para hacerse cargo con el apoyo de Yoovidhya. Y yo hice todo lo que pude en nombre de 'Austria' para evitarlo".

"Horner mintió sobre todo"

Eso funcionó, pero para ello fue necesaria la dimisión de Horner. Esa decisión no le pareció una victoria a Marko. "No", responde. "Teníamos que hacer algo porque el rendimiento en la pista estaba cayendo. Si lo hubiéramos hecho antes, por cierto, este año habríamos cambiado en pista más rápido y Max Verstappen se habría convertido en campeón del mundo. Estoy firmemente convencido".

"Pero esos últimos años con Horner no fueron agradables", continuó Marko su historia sobre Horner. "Se jugaba sucio. ¿Te acuerdas de los tiempos de Sergio Pérez, cuando decía que los mexicanos están menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue fabricado, tal vez por ellos", se refiere Marko al bando de Horner.

"Igual que hubiera difundido en 2024 que el desarrollo de nuestro motor estaba atrasado y que por eso perderíamos a Ford como patrocinador. Nunca dije eso, pero Horner quiso utilizarlo para así intentar apartarme. Como Max entró en la pelea en Yeda, no ocurrió nada".

Finalmente, Horner perdió el apoyo de Yoovidhya. "Cada vez podíamos demostrar más que Horner mentía sobre todo", explica Marko. "Cuando Chalerm también se dio cuenta, entró en razón".