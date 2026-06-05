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La FIA dicta sentencia contra Leclerc y Norris por llegar tarde a la rueda de prensa

Los comisarios del Gran Premio de Mónaco emitieron su veredicto sobre el retraso de Lando Norris y Charles Leclerc durante la rueda de prensa de este jueves en el Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc y Lando Norris fueron citados este viernes por la mañana ante los comisarios por su retraso durante la primera parte de la rueda de prensa oficial de la FIA celebrada este jueves en Mónaco.

Unas horas después de acudir ante comisarios, vieron cómo sus respectivos equipos, McLaren y Ferrari, recibían una sanción en forma de multa con suspensión de cumplimiento, pues en este tipo de casos es el equipo el que se encarga de pagar la sanción.

Esperados a las 14:30 del jueves en la sesión de preguntas y respuestas organizada por la federación, junto a Gabriel Bortoleto, que sí llegó puntual, el campeón del mundo de 2025 y el piloto de la Scuderia, que está de celebración después de haber renovado con su equipo, se presentaron con retraso. Un incidente que fue rápidamente puesto en conocimiento de los comisarios del Gran Premio de Mónaco.

Tras comparecer ante ellos durante la mañana del viernes, los oficiales emitieron su veredicto y decidieron imponer no a los pilotos, sino a sus equipos, una multa de 5.000 euros con suspensión de cumplimiento, que se hará efectiva en caso de reincidencia durante los próximos 12 meses.

Así justificaron ambas decisiones los comisarios, utilizando exactamente el mismo razonamiento: "Los comisarios escucharon al piloto del coche nº16 (Charles Leclerc)/del coche nº1 (Lando Norris), así como al representante del equipo. El piloto explicó que se había retrasado debido a un compromiso previo".

"Considerando que, de conformidad con el artículo 9.15.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA, el equipo es responsable de los actos de su piloto, la sanción se impone a la escudería".

De esta forma, tanto Ferrari como McLaren evitan por ahora una sanción económica efectiva, aunque quedan advertidas de cara al futuro. Si alguno de sus pilotos vuelve a incumplir una obligación similar durante los próximos doce meses, la multa de 5.000 euros dejará de estar suspendida y deberá abonarse, según la decisión adoptada por los comisarios del Gran Premio de Mónaco.

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