Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2025

Norris no aprovechó su punto de partido

La batalla por el campeonato continúa.

Lando Norris llegó a Qatar con la oportunidad de sentenciar el título allí mismo, y habría podido hacerlo simplemente superando a Max Verstappen y Oscar Piastri por dos puntos.

Sin embargo, la tarea resultó demasiado complicada. Norris sufrió para igualar a su compañero de equipo y, por momentos, dio la impresión de estar siendo excesivamente cauteloso durante todo el fin de semana. El domingo fue especialmente difícil para el británico, y no solo por el error estratégico de McLaren F1: le faltó ritmo y ni siquiera logró subir al podio.

Sus dos rivales por el título no solo mantuvieron vivas sus opciones, sino que recortaron distancia, y la ventaja de Norris sobre Verstappen ahora está lejos de ser cómoda.

Por su parte, el neerlandés y Red Bull Racing capitalizaron otro error ajeno para sumar una nueva victoria, la quinta desde el parón veraniego.

– Oleg Karpov

Piastri vuelve a estar en forma… justo a tiempo

La terrible racha de Oscar Piastri por fin ha terminado, y lo ha hecho en el momento perfecto para mantener vivas sus opciones al campeonato. Después de perder una ventaja enorme y caer por detrás de su compañero en la clasificación, el australiano llegó a Qatar empatado a puntos con Max Verstappen, quien hacía apenas un par de meses estaba a más de 100 puntos de distancia.

Qatar siempre se le ha dado bien a Piastri —ha sido rápido en Losail desde su temporada como debutante—, y quienes esperaban un regreso acertaron. Piastri fue el más veloz de los dos pilotos de McLaren durante todo el fin de semana, y finalmente empezó a recuperar puntos respecto a Norris el sábado, ganando la sprint desde la pole.

La victoria también debería haber sido suya el domingo, pero el muro de McLaren decidió lo contrario…

– Oleg Karpov

Tsunoda no cumple en su última oportunidad

Mientras Red Bull está cerca de decidir la alineación de pilotos para sus dos equipos, Yuki Tsunoda necesitaba un fin de semana sobresaliente en Qatar. No para continuar en Red Bull, porque ese barco ya zarpó, sino para mantenerse en la parrilla de F1 regresando a Racing Bulls.

El piloto japonés comenzó el fin de semana con fuerza al superar a Max Verstappen por 0,009 segundos y quedarse con la quinta posición en la clasificación de la sprint. Con ello, se convirtió en el primer piloto en batir a Verstappen en una sesión clasificatoria, en cualquier formato, desde Sergio Pérez en Azerbaiyán el año pasado; es decir, después de 37 sesiones.

Sin embargo, esta versión confiada de Tsunoda no duró mucho. Hizo una buena sprint, terminando quinto por detrás de Verstappen pese a una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista, pero más tarde volvió a la realidad en la clasificación principal.

Marcó un tiempo dos décimas y media más lento que en la clasificación de la sprint y quedó eliminado en Q1 por tercer gran premio consecutivo, y por décima vez en 26 sesiones desde que ascendió a Red Bull.

Su avance desde el 15º puesto en la parrilla hasta la 10ª posición en meta seguramente no será suficiente, y ahora está sobre hielo más fino que nunca. ¿Será el Gran Premio de Abu Dhabi su última carrera en F1 por el momento?

– Federico Faturos

Las paradas obligatorias no son la solución

Por segunda vez este año, la Fórmula 1 obligó a los equipos a realizar una parada adicional en carrera. En Mónaco, se impuso una estrategia de dos paradas para intentar animar la acción, mientras que en Qatar Pirelli estableció un límite de 25 vueltas por stint por motivos de seguridad, lo que en la práctica obligaba a hacer dos paradas en una carrera de 57 vueltas.

En Mónaco, la medida provocó un caos difícil de seguir y no mejoró el espectáculo. En Catar, un coche de seguridad temprano obligó prácticamente a toda la parrilla a la misma estrategia: parar en la vuelta 7 y en la 32.

McLaren fue el único equipo que no paró bajo el coche de seguridad, y eso dejó a sus pilotos luchando en inferioridad después de perder posición frente a Max Verstappen. El límite de stint eliminó toda la imprevisibilidad y dejó a McLaren sin la opción de aguantar esperando otro coche de seguridad, como sí podría haber hecho en otro fin de semana.

– Owen Bellwood

Los problemas de Ferrari se convierten en pesadilla

No hace mucho, después del Gran Premio de México, Ferrari estaba segundo en el campeonato de constructores.

Desde entonces, la forma de la Scuderia ha sido poco menos que catastrófica. Ha sumado solo 26 puntos en tres grandes premios, los mismos que Williams.

El comportamiento del SF-25 es desconcertantemente impredecible, algo que los pilotos sufren y que cuesta una cantidad significativa de rendimiento. Pero tampoco es que el coche, en su estado actual, tenga potencial ganador.

Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se mostraron desmoralizados al hablar con los medios este fin de semana —algo habitual en 2025 en el caso del siete veces campeón, pero sorprendente viniendo de un optimista nato como Leclerc—.

En Catar, Ferrari obtuvo su peor resultado de la temporada —excluyendo el doble abandono de Zandvoort—, con Leclerc octavo y Hamilton 14º. El equipo está ahora a 43 puntos de Red Bull, tercero, y por tanto matemáticamente condenado a terminar en un decepcionante cuarto puesto en el campeonato de constructores.

– Ben Vinel

