Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Sainz vuelve al podio con Williams: "No nos lo esperábamos para nada"

De manera inesperada, Carlos Sainz consiguió su segundo podio como piloto de Williams en el GP de Qatar 2025 de la F1 y estalló de alegría.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz se ha convertido en la gran sorpresa de la segunda mitad temporada 2025 de la Fórmula 1, ya que tras un inicio complicado, el español ha conseguido su segundo podio con Williams en el Gran Premio de Qatar (tercero si contamos las sprint).

Después de terminar sólo por detrás de Max Verstappen y Oscar Piastri, mientras le ganaba la partida a Lando Norris y a los Mercedes, el piloto español reconoció que había sido "una de las mejores carreras y más inesperadas también".

A lo que añadió: "Aquí en Qatar estar en el podio no nos lo esperábamos para nada, saliendo séptimos tampoco es que dijeses igual llega un podio, pero ha sido una salida muy buena, hemos pasado a un coche en la curva 1, a otro coche en la curva 2, a otro coche en el pitstop y luego nos hemos puesto a pelear con los McLaren por ese podio".

"Me dices pelear con los McLaren antes del fin de semana, obviamente llevaban una estrategia mala, pero teníamos que tener el ritmo para mantener a Antonelli detrás, que ayer iba muchísimo más rápido que nosotros, pero con un par de cambios de configuración que hicimos de repente nuestro ritmo había mejorado muchísimo y nos hemos podido escapar de la zona media y sobre todo intentar batir a Mercedes e incluso a un McLaren", dijo.

Resumen y resultados de la carrera:

Cuanto le preguntaron cuándo empezó a creer en el podio, Sainz explicó que tras la primera parada en boxes vio que tenía un buen ritmo y que la estrategia de McLaren le permitirá defender la posición en pista, por lo que tenía claro que iba a luchar por ello.

"Me di cuenta en el segundo stint cuando vi que Oscar y Lando no eran capaces de adelantarnos fácil, dije si yo ahora pongo el duro, les hago el undercut, que es lo que he hecho, y luego me tienen que pasar en el último stint con un duro que seguro que no degrada, creo que lo van a tener difícil, entonces ahí he dicho igual estamos aquí hablando de, creía que era un cuarto puesto con Antonelli, más que de aguantar a los McLaren detrás, pero bueno, por lo menos nos tienen que pasar en pista y luego ya cuando he empezado a ir muy rápido con el duro he dicho esto está controlado y ahora efectivamente me van a tener que pasar en pista para lograr ese podio, así que vamos a atacar, vamos a pasárnoslo bien".

"Quién nos lo iba a decir que íbamos a estar luchando por este podio. Y al final, como últimamente, cuando se me presenta esa oportunidad de podio la cogemos que es lo más importante".

En las últimas vueltas de la carrera, Sainz temió por su tercera posición del podio debido a un problema en su monoplaza y explicó que algo se había roto de forma repentina.

"En las cuatro últimas vueltas se nos ha roto algo en la parte delantera y he perdido muchísimo agarre delantero, he perdido casi medio segundo o un segundo por vuelta, que es lo que ha hecho que Lando acabase en mi DRS al final. Llega a pasar una vuelta antes y Lando me pasa", dijo aliviado.

Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1

Nico Hulkenberg, Sauber

Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Franco Colapinto, Alpine

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oscar Piastri, McLaren

Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Franco Colapinto, Alpine

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Franco Colapinto, Alpine

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Pierre Gasly, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Charles Leclerc, Ferrari

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Carlos Sainz, Williams

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren

Carlos Sainz, Williams

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

CIUDAD DE LUSAIL, QATAR - 30 DE NOVIEMBRE: Los pilotos se preparan para la salida en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Lusail, Qatar. (Foto de Lars Baron/LAT

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Vista general de la red

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Sauber

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

