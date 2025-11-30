Sainz vuelve al podio con Williams: "No nos lo esperábamos para nada"

Carlos Sainz se ha convertido en la gran sorpresa de la segunda mitad temporada 2025 de la Fórmula 1, ya que tras un inicio complicado, el español ha conseguido su segundo podio con Williams en el Gran Premio de Qatar (tercero si contamos las sprint).

Después de terminar sólo por detrás de Max Verstappen y Oscar Piastri, mientras le ganaba la partida a Lando Norris y a los Mercedes, el piloto español reconoció que había sido "una de las mejores carreras y más inesperadas también".

A lo que añadió: "Aquí en Qatar estar en el podio no nos lo esperábamos para nada, saliendo séptimos tampoco es que dijeses igual llega un podio, pero ha sido una salida muy buena, hemos pasado a un coche en la curva 1, a otro coche en la curva 2, a otro coche en el pitstop y luego nos hemos puesto a pelear con los McLaren por ese podio".

"Me dices pelear con los McLaren antes del fin de semana, obviamente llevaban una estrategia mala, pero teníamos que tener el ritmo para mantener a Antonelli detrás, que ayer iba muchísimo más rápido que nosotros, pero con un par de cambios de configuración que hicimos de repente nuestro ritmo había mejorado muchísimo y nos hemos podido escapar de la zona media y sobre todo intentar batir a Mercedes e incluso a un McLaren", dijo.

Cuanto le preguntaron cuándo empezó a creer en el podio, Sainz explicó que tras la primera parada en boxes vio que tenía un buen ritmo y que la estrategia de McLaren le permitirá defender la posición en pista, por lo que tenía claro que iba a luchar por ello.

"Me di cuenta en el segundo stint cuando vi que Oscar y Lando no eran capaces de adelantarnos fácil, dije si yo ahora pongo el duro, les hago el undercut, que es lo que he hecho, y luego me tienen que pasar en el último stint con un duro que seguro que no degrada, creo que lo van a tener difícil, entonces ahí he dicho igual estamos aquí hablando de, creía que era un cuarto puesto con Antonelli, más que de aguantar a los McLaren detrás, pero bueno, por lo menos nos tienen que pasar en pista y luego ya cuando he empezado a ir muy rápido con el duro he dicho esto está controlado y ahora efectivamente me van a tener que pasar en pista para lograr ese podio, así que vamos a atacar, vamos a pasárnoslo bien".

"Quién nos lo iba a decir que íbamos a estar luchando por este podio. Y al final, como últimamente, cuando se me presenta esa oportunidad de podio la cogemos que es lo más importante".

En las últimas vueltas de la carrera, Sainz temió por su tercera posición del podio debido a un problema en su monoplaza y explicó que algo se había roto de forma repentina.

"En las cuatro últimas vueltas se nos ha roto algo en la parte delantera y he perdido muchísimo agarre delantero, he perdido casi medio segundo o un segundo por vuelta, que es lo que ha hecho que Lando acabase en mi DRS al final. Llega a pasar una vuelta antes y Lando me pasa", dijo aliviado.

