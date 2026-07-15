¿Debería la F1 volver a sonar más fuerte en 2031? Nuestro veredicto

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y su homólogo en la Fórmula 1, Stefano Domenicali, están decididos a que los monoplazas recuperen los motores V8 atmosféricos a partir de 2031, o incluso de 2030.

La mayoría de los fabricantes de unidades de potencia parecen alineados con una fórmula basada en combustibles sostenibles avanzados y un nivel moderado de electrificación, lo que permitiría reducir costes y simplificar la complejidad técnica.

Más allá del coste, uno de los principales argumentos de Ben Sulayem es que la F1 debe recuperar el ruido y ofrecer a los aficionados lo que quieren con motores V8 más sonoros, como los de la era anterior a 2014. Pero ¿es eso necesariamente una buena idea? ¿Y significa realmente que más ruido es mejor? Nuestros redactores comparten su opinión.

No se trata del volumen - Kevin Turner

Defender que la Fórmula 1 simplemente debería hacer más ruido probablemente no sería la postura más inteligente. De todos los desafíos a los que se enfrenta el automovilismo, la contaminación acústica no está entre los principales, pero sí forma parte de la lista. Al fin y al cabo, el ruido del motor es energía desperdiciada, así que quizá no convenga ensalzarlo demasiado…

Dicho esto, el sonido de los coches de carreras es importante para muchos aficionados. Dudo que la mayoría lo coloque por delante de las buenas carreras, los coches rápidos o los grandes pilotos en una lista de prioridades, pero sin duda influye en cómo vivimos y sentimos el automovilismo. Forma parte de esa experiencia visceral que atrae a la gente desde el primer momento.

Sin embargo, el volumen en sí es un falso debate. Los coches actuales no son silenciosos y también podría argumentarse que los V8 de la etapa anterior eran demasiado ruidosos. Lo realmente importante es la naturaleza del sonido.

Los motores turbo simplemente no resultan tan satisfactorios para el oído. Sí, el seis cilindros en línea de Porsche se ha convertido en un sonido muy evocador en Le Mans, pero si preguntas a la mayoría de la gente cuál es su sonido de motor favorito, probablemente elegirán un V8, un V10 o un V12; o quizá un ocho en línea o un V16 si son de una generación anterior.

"Escucha todos los coches de la actual parrilla Hypercar del WEC al mismo volumen y elige tu favorito: apostaría a que te quedarías con el Cadillac V8 o el Aston Martin V12". Foto de: JEP

El grave rugido de los potentísimos F1 de los años 80 despierta hoy una enorme nostalgia, pero no se compara con los tonos más agudos de un gran motor atmosférico, que además suele ser más ruidoso. O, dicho de otro modo, escucha todos los Hypercar del actual Mundial de Resistencia al mismo volumen y elige tu favorito: apostaría a que te quedarías con el Cadillac V8 o el Aston Martin V12.

El ruido apenas importa - Jake Boxall-Legge

Para mí, el ruido no lo es todo; de hecho, apenas es un factor. Prefiero que parezca que el piloto apenas mantiene el coche bajo control, aferrándose a él de una forma que los simples mortales somos incapaces de reproducir. Debería parecerse a un piloto de combate atravesando fuertes turbulencias, maravillando a quienes lo observan con maniobras imposibles y mareando a cualquier pasajero.

Por eso no me molestan los motores actuales, ni tampoco quedarme sin tapones para los oídos. Siguen siendo ensordecedores en el túnel de Mónaco y los coches continúan rugiendo como una manada de leones persiguiendo a un impala herido.

Pero si vamos a recuperar motores más ruidosos, no entiendo por qué existe tanta obsesión con el áspero sonido de un V8. De todos los sonidos de motor que ha tenido la F1 a lo largo de los años, el V8 ofrece poco más que algo tibio y anodino. Es aburrido.

A nadie le gustaron cuando sustituyeron a los V10. Mientras que el motor de diez cilindros tenía diferentes capas en su aullido casi celestial, con graves profundos coronados por agudos estridentes, el V8 carece de esa riqueza sonora. El V10 era un cantante de ópera; el V8 era Anthony Kiedis.

Foto de: Motorsport Images

Y los V12 eran aún mejores. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar en directo el McLaren de pruebas equipado con un V12 Lamborghini (próximamente en Autosport), y la experiencia fue todavía más intensa. En su sonido convivían potencia y brutalidad, pero también unos matices bellos y casi poéticos.

Durante muchos años, los V12 pusieron banda sonora a Ferrari, aullando entre los árboles del parque de Monza como una banshee buscando a su hijo perdido. Aquello no era ruido ni sonido: era música.

Te guste o no el sonido de los motores actuales, al menos cuentan una historia; quizá la de esos leones persiguiendo a su presa o la de una bestia enjaulada rugiendo en la oscuridad. Un V8 no me inspira ninguna metáfora. Simplemente hace ruido por el mero hecho de hacerlo.

Los V8 son una buena idea, pero ¿ha cambiado la F1? - Filip Cleeren

No puedo, ni pretendo, igualar la prosa de Jake alabando el V12, con el que coincido en que probablemente sea el mejor motor que he escuchado en directo. Haber cubierto durante años las 24 Horas de Le Mans es la mejor escuela para convertirse en una especie de sumiller de sonidos de motor, y hay algo en la dulce sinfonía de frecuencias que emana de un V12 que lo hace mucho más interesante que el rugido directo y agresivo de un V8.

Entiendo perfectamente el deseo de recuperar un sonido más agresivo y emocionante que el de los actuales V6 turbo híbridos, apagados y metálicos, aunque reconozco que con el tiempo les he cogido cierto aprecio. Aun así, tampoco creo que los V8 anteriores a 2014 sonaran especialmente bien comparados con los estremecedores gritos de los V10 que los precedieron.

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No quiero ser el aguafiestas, pero también hay algunos efectos secundarios de esta apuesta por los V8 que quizá no se han valorado lo suficiente. Ha pasado más de una década desde que los motores realmente ruidosos formaban parte de la F1 y el campeonato se encuentra hoy en un momento muy diferente, con una afición más joven y distinta, además de un mayor número de carreras disputadas en entornos urbanos que probablemente tendrían dificultades para sobrevivir si los decibelios volvieran a dispararse.

También me pregunto cuántos aficionados quieren realmente motores V8 en concreto y si se ha realizado una investigación suficientemente sólida sobre esa cuestión. El regreso de los V10 o V12, con un sonido mucho más atractivo, es prácticamente imposible debido a su tamaño y a su escasa relevancia para la industria del automóvil de calle. Tampoco la Fórmula 1 va a abandonar los circuitos urbanos, lo siento por los puristas.

Así que, aunque los V8 atmosféricos parecen perfilarse como el camino que desean seguir los principales actores de la Fórmula 1, y personalmente no estoy en contra de esa idea, me pregunto si el negocio de la F1 está realmente preparado para asumir todos los efectos secundarios no deseados que podrían acompañarla.

Sí, que vuelva el ruido. Sin medias tintas - Pol Hermoso

Para mí no hay debate. La Fórmula 1 tiene que volver a sonar como la categoría reina del automovilismo. Y no lo digo por nostalgia vacía ni porque "cualquier tiempo pasado fue mejor". Lo digo porque el sonido siempre ha formado parte del espectáculo. Era una de esas cosas que hacían que la F1 se sintiera diferente a cualquier otra competición.

Todavía recuerdo ir de pequeño a Montmeló y ver a muchos aficionados, especialmente niños, con cascos para protegerse del estruendo de los coches. Formaba parte de la experiencia. Incluso si no tenías entrada, bastaba con pasar cerca del circuito para saber que había Fórmula 1 ese fin de semana. El rugido de los motores llegaba mucho antes que los monoplazas. Hoy eso ha desaparecido.

Y lo más llamativo es que hemos llegado a un punto en el que un Fórmula 2 o un Fórmula 3 impresionan más al oído que un Fórmula 1. Cuesta asumir que la categoría más rápida, avanzada y prestigiosa del planeta sea también la que menos presencia sonora tiene. Algo ahí no encaja.

Entiendo perfectamente el camino que tomó la F1 con la hibridación y la electrificación. La eficiencia, la sostenibilidad y la tecnología son importantes, y deben seguir siéndolo. Pero la Fórmula 1 nunca ha consistido únicamente en ser eficiente. También debe emocionar, poner la piel de gallina y hacer que se te acelere el pulso incluso antes de que se apague el semáforo.

Si existe una categoría que puede permitirse defender esa identidad, es precisamente la Fórmula 1. Para quien busque una competición donde la eficiencia energética sea la protagonista ya existen otras alternativas, incluida la Fórmula E. La F1 tiene que seguir siendo ese lugar donde todo se lleva al extremo, también las emociones.

Y, además, no parece una opinión aislada. Basta con escuchar a los propios pilotos. Prácticamente todos coinciden en que les gustaría recuperar motores con más carácter, con más personalidad y, sí, también con más ruido. Cuando quienes los conducen y quienes los van a ver piden lo mismo, quizá la respuesta esté bastante más clara de lo que parece.