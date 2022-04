Exclusiva: aquí la causa de la mala salida de Leclerc en Imola

Cargar el reproductor de audio

En la carrera al sprint del sábado, Leclerc salió como un relámpago desde la segunda posición de la parrilla para llegar en cabeza a la primera curva, mientras que el domingo el monegasco no solo no pudo atacar en la salida, sino que cayó al cuarto puesto al final de la primera vuelta.

La primera salida se hizo con pista seca y neumáticos slick, mientras que la segunda fue con asfalto mojado y neumáticos intermedios. En las imágenes de televisión se pudo ver que la fila de monoplazas que arrancaban detrás de Leclerc patinaron más que los que iban detrás del Red Bull de la pole position, pero Motorsport.com te ayuda a conocer un poco los antecedentes de los que nadie habló y de los que Charles fue una víctima.

Giorgio Piola, nuestro experto técnico, estaba en la parrilla de salida para fotografiar a los equipos de F1 que ya estaban preparados, cuando casi alcanzó al F1-75 de Charles Leclerc. El periodista llevaba unos zapatos náuticos con suela de goma y se mostró muy sorprendido por la total falta de agarre en una franja de asfalto bituminoso para tapar la anterior línea de salida.

"Me temo que Leclerc corre el riesgo de una mala salida", dijo Giorgio por teléfono, casi sin aliento, a la redacción de Motorsport.com Italia. "Entre los ejes delantero y trasero de su Ferrari hay un tramo de asfalto terriblemente resbaladizo bajo la lluvia y casi me caigo simplemente caminando. Ya me imagino lo que le puede pasar a Charles porque no hay grip…".

La posición de 2º en la parrilla de salida de Imola

Y de hecho, el primer movimiento del Ferrari #16 cuando se apagó el semáforo fue repentino, para inmediatamente patinar después con las ruedas traseras que perdieron agarre sobre la franja de asfalto negro.

En las imágenes que os mostramos, que hizo tras el final de la carrera Roberto Chinchero, cuando el asfalto ya estaba seco, se puede ver claramente la franja de pista que ha sido tratada para tapar lo que había debajo: los datos de la telemetría de Ferrari pueden confirmar que Leclerc realmente empezó a patinar no tanto por una mala salida, sino por un diferente agarre al asfalto que echó por tierra todas las pruebas que se habían hecho precisamente para evitar este problema...

Y ojo, porque no solo lo sufrió Charles Leclerc, sino también Carlos Sainz (partía 4º) y el resto de posiciones pares de la parrilla, Daniel Ricciardo (6º), Kevin Magnussen (8º), Mick Schumacher (10º), Yuki Tsunoda (12º), Lewis Hamilton (14º), Esteban Ocon (16º) y Alexander Albon (18º). Guanyu Zhou, el último (20º), estaba condenado a salir desde el pitlane por una sanción a última hora del sábado.

Así estaba el asfalto y la pintura en la segunda posición de la parrilla, la de Leclerc