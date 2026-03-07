Honda defiende la fiabilidad del motor de Aston Martin; el rendimiento tardará

El motor Honda había demostrado poca fiabilidad desde la pretemporada, pero además estaba la sospecha de que a la unidad de potencia también le falta rendimiento, algo que se está confirmando este fin de semana en el GP de Australia de F1.

Fernando Alonso ha podido disputar unas más o menos normales FP2 el viernes y FP3 el sábado por la mañana, antes de hacer también la clasificación. Sin embargo, solo ha sido capaz de superar a los Cadillac, el nuevo equipo, y el bicampeón ha admitido que, aunque con varias carreras normales podrían mejorar hasta un segundo más el coche cambiando el chasis, hay unos 'dos segundos' de déficit de motor que no serán tan fáciles de recuperar.

"Sabemos del potencial del coche, solo nos hace falta un poco de fiabilidad para desbloquear todo el potencial del chasis, pero llevará mucho más tiempo desbloquear la potencia del motor", dijo Alonso.

En su repaso a la sesión del sábado, Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, celebró los avances, e insistió en que siguen reduciendo las vibraciones que afectaban al motor y, según Newey, incluso a la salud de los pilotos: "Hoy, en nuestra primera clasificación con el equipo Aston Martin Aramco Formula 1 Team, hemos dado un paso en la dirección correcta con el coche de Fernando. Hemos podido ver la progresión desde el viernes hasta ahora, gracias al trabajo duro y constante de ambas partes, tanto en la pista como en nuestras respectivas fábricas. Seguimos viendo indicios en nuestros datos de que las vibraciones de la batería han disminuido desde las pruebas de Bahrein, y seguiremos trabajando en ello".

Explicando lo ocurrido con Lance Stroll, que se perdió la FP3 y luego la clasificación, comentó: "Desgraciadamente, por la mañana nos hemos perdido la tercera y última sesión de entrenamientos con el coche de Lance. Habíamos detectado un problema en la unidad de potencia del motor de combustión interna y, a pesar de nuestros esfuerzos, en colaboración con el equipo, el coche no estuvo listo a tiempo para la clasificación".

De cara al domingo, comentó: "Ahora toda nuestra atención se centra en preparar las unidades de potencia para el Gran Premio de Australia de mañana, nuestra primera carrera en esta nueva y emocionante era de la F1".

En el informe de Aston Martin, Adrian Newey se mostró positivo: "Otro día muy ajetreado en Melbourne, donde seguimos progresando con el AMR26 en colaboración con nuestro socio técnico, Honda".

"Fernando logró dar vueltas importantes en los últimos entrenamientos, lo que nos proporcionó datos e información valiosos de cara a la clasificación. Fernando se clasificó en la 17ª posición, quedando a las puertas de la Q2, y está claro que nos queda mucho trabajo por delante".

Aun así, y pese a que es cierto que Alonso estuvo durante muchos instantes en zona de clasificarse a la Q2 (ahora se eliminan seis coches por ronda y pasan los 16 primeros de la Q1 a la segunda), finalmente se quedó a más de siete décimas, concretamente a 0.722s, del tiempo de corte, que marcó Oliver Bearman.