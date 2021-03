Bottas, un "entrenamiento extremo" para aspirar al título de F1

Valtteri Bottas empezará la temporada 2021 de Fórmula 1 con el objetivo de finalmente vencer a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en la batalla por el campeonato de pilotos, después de que en los últimos cuatro años juntos no lo ha conseguido.

Durante el breve periodo sin actividad a finales del 2020, Bottas dividió sus vacaciones entre Finlandia y Mónaco, lo que le permitió entrenar tanto en climas cálidos como fríos.

Bottas dijo después de la presentación del nuevo Mercedes W12 para la temporada 2021 que se sentía en buena forma antes de llegar a la próxima temporada.

"Tuve la cantidad adecuada de tiempo libre, y luego también un buen bloque de entrenamiento físico. En ese aspecto me siento muy fuerte”, dijo el finlandés.

"Lo mismo sucede en el plano mental. Siento que en mi vida todo está en un buen equilibrio, y he disfrutado estando aquí, ocupado con el equipo y preparándome para la temporada. De momento todo va perfecto".

“Por supuesto que no fueron unas vacaciones puras, porque es un trabajo duro intentar mejorar tu estado físico y todo. Pero logré hacer muchas cosas que me hacen feliz".

"Entrené mucho durante el invierno, entrenamientos también bastante extremos, tratando de mantener la actitud finlandesa de Sisu (un estado de actitud finlandés para la fuerza y perseverancia), haciendo cosas que te ponen fuerte".

Mira las fotos de Mercedes antes de seguir leyendo

Cubierta motor del Mercedes AMG F1 W12 1 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 2 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 3 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 4 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 5 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 6 / 38 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 7 / 38 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 8 / 38 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 9 / 38 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 10 / 38 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 con Lewis Hamilton, Toto Wolff y Valtteri Bottas 11 / 38 Foto de: Daimler AG Morro del Mercedes AMG F1 W12 12 / 38 Foto de: Daimler AG Bargeboards y deflectores del Mercedes AMG F1 W12 13 / 38 Foto de: Daimler AG Detalles delanteros del Mercedes AMG F1 W12 14 / 38 Foto de: Daimler AG Halo del Mercedes AMG F1 W12 15 / 38 Foto de: Daimler AG Trasera del Mercedes AMG F1 W12 16 / 38 Foto de: Daimler AG Endplate del Mercedes AMG F1 W12 17 / 38 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 18 / 38 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 19 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle de la suspensión trasera del Mercedes AMG F1 W12 20 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del alerón delantero del Mercedes AMG F1 W12 21 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 22 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 23 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 24 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 25 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 26 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 27 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del Mercedes AMG F1 W12 28 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle del morro del Mercedes AMG F1 W12 29 / 38 Foto de: Daimler AG Detalle trasero del Mercedes AMG F1 W12 30 / 38 Foto de: Daimler AG Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 31 / 38 Foto de: Daimler AG Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 32 / 38 Foto de: Daimler AG Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 33 / 38 Foto de: Daimler AG Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes AMG 34 / 38 Foto de: Daimler AG Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes AMG 35 / 38 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 36 / 38 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 37 / 38 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 38 / 38 Foto de: Daimler AG

¿Cuál es tu favorito?: Fotos: los coches de Fórmula 1 2021 presentados hasta ahora

Bottas ganó la primera carrera de la temporada 2020 en Austria, pero luchó por mantener el ritmo y ser rival de Hamilton en la lucha por el campeonato. El #77 consiguió solo dos victorias el pasado curso en comparación con las 11 de su compañero de equipo.

Bottas vio cómo sus opciones de título se desmoronaban a mediados de la temporada y señaló la consistencia como un área importante en la que debía centrarse de cara al 2021.

También explicó cómo ha estado trabajando en el plano mental para tratar de asegurarse de que está en el mejor punto posible antes de cada fin de semana de gran premio.

"Gran parte del trabajo y la concentración para mí esta temporada está en el lado mental de las cosas", analizó Bottas.

"Estoy tratando de estar mentalmente en mi mejor momento para afrontar las carreras, y trato de encontrar la forma correcta de abordar cada fin de semana de gran premio, y tratar de encontrar más a menudo el estado de 'fluidez".

Pero cuando Motorsport.com le preguntó en qué había estado trabajando con exactitud y si tenía un entrenador para el aspecto mental, Bottas respondió: “Lamento ser aburrido y no ser demasiado informativo, pero eso es algo que prefiero no responder”.

“Es un asunto privado y tampoco quiero compartir todas las técnicas”.

“Como dije antes, es algo en lo que me he concentrado más durante el invierno y en lo que me concentraré más durante la temporada, y si necesito ayuda, usaré la ayuda de un profesional”.

"Si no, usaré el espejo como técnica de motivación".

Te interesará: Los ajustes ocultos dentro del nuevo Alpine A521 F1 de Alonso