Vettel: "Nunca me ha importado lo que la gente piense o diga"

Ferrari avisó a Vettel de que no le iba a renovar para 2021 antes de que empezara la temporada 2020, y la Scuderia tardó poco en anunciar que fichaba a Carlos Sainz.

Durante un año muy malo, Vettel a menudo tuvo problemas para rendir en su mejor nivel con un coche que no se adaptaba a su estilo de pilotaje y terminó siendo cómodamente derrotado por su compañero de equipo Charles Leclerc.

Vettel fue superado por Leclerc 13-4 en clasificación y solo pudo sumar 33 puntos en comparación con los 98 del monegasco, consiguiendo un solo podio en Turquía.

Hablando en la presentación de su nuevo monoplaza 2021, el Aston Martin AMR21, Vettel reflexionó con franqueza sobre lo infeliz que estaba con su rendimiento, pero aseguró que estaba en paz consigo mismo sobre cómo se desarrolló su última temporada con Ferrari.

"Sinceramente, todo el año fue un desafío", reconoció Vettel. "He pensado mucho en ello el año pasado".

"Obviamente no estoy contento con cómo fue la temporada pasada en cuanto a rendimiento, pero creo que lo acepté y no me arrepiento de nada".

"Sé que no estuve al nivel al que he solido estar. Nunca me ha importado lo que la gente piense, diga o, lo siento [por la prensa], escriba. Por eso creo que es importante estar en paz con uno mismo".

"Tengo muchas ganas de que empiece este curso, y seguro que tengo expectativas muy, muy altas sobre mí mismo".

Para 2021, Vettel encontró un nuevo hogar en Aston Martin Racing, el antiguo equipo Racing Point.

A pesar de que la escudería de Silverstone es mucho más pequeña y no soporta el peso aplastante de la insignia de Ferrari, Vettel no cree que la presión sea menor en su nuevo equipo que en Maranello, ni tampoco la presión que el tetracampeón del mundo se pone a sí mismo.

"No creo que siempre haya un vínculo entre la presión y el disfrute", argumentó. "De hecho, me puse mucha presión y expectativas".

"Así que en ese sentido, nada cambia, la satisfacción que logras cuando cruzas la meta y has hecho un buen trabajo, ahí eres tu primer y mejor juez. No espero que eso cambie".

"Y si hablas de presión, estaría muy feliz de sentir mucha presión y poder luchar por el campeonato. Eso es lo que me encantaría hacer".

"Obviamente para nosotros este año es una situación diferente y creo que es un gran reto. Y lo aceptamos. Y queremos asumir el desafío y, con suerte, salir mejor de lo que pensamos".

"La mejor manera de hacer eso normalmente es ir paso a paso y concentrarse en las cosas que están justo delante de ti, sin que el panorama general te perturbe", concluyó.

Fotos: Vettel ha recuperado la sonrisa en Aston Martin

Lance Stroll y Sebastian Vettel, pilotos de Aston Martin, Andrew Green, director técnico de Aston Martin F1 1 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll y Sebastian Vettel, pilotos de Aston Martin, Andrew Green, director técnico de Aston Martin F1, Otmar Szafnauer, Team Principal y CEO de Aston Martin F1, y Gemma Arterton, con el AMR21 2 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll y Sebastian Vettel, pilotos de Aston Martin, Andrew Green, director técnico de Aston Martin F1, Otmar Szafnauer, Team Principal y CEO de Aston Martin F1, y Gemma Arterton, con el AMR21 3 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll y Sebastian Vettel, pilotos de Aston Martin, y Andrew Green, director técnico de Aston Martin F1 4 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin, y Sebastian Vettel, Aston Martin, presentan el Aston Martin AMR21 5 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin Racing 6 / 10 Foto de: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin Racing 7 / 10 Foto de: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin Racing 8 / 10 Foto de: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin Racing 9 / 10 Foto de: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin Racing 10 / 10 Foto de: Aston Martin Racing