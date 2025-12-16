Empieza a construirse el edificio de boxes del circuito de Madrid para la F1

Aún quedan nueve meses para el GP de España 2026 de F1 en Madring, y las obras siguen avanzando a buen ritmo. Ya ha empezado la construcción del Pit Building del nuevo circuito madrileño, que albergará los boxes de los equipos, las zonas técnicas y el Paddock Club VIP.

El Pit Building es el centro neurálgico de un circuito, donde las escuderías preparan sus monoplazas y cada sesión de un gran premio, y en el caso del circuito de Madring tendrá tres plantas y una altura total de 18,5 metros.

En la primera planta del edificio del pitlane de Madrid estarán los garajes de los equipos con los coches, y que tendrá 11 boxes dedicados a las 11 escuderías de la parrilla 2026, y tres más para uso de la FIA.

Las otras plantas serán para el VIP Paddock Club, con salas, terrazas panorámicas y hospitalities para empresas, invitados y altas personalidades, una de las zonas más exclusivas no solo del circuito sino de todo el calendario.

La empresa Eiffage Construcción es la encargada de la creación de un Pit Building que se integrará con los famosos pabellones de IFEMA, con los que está directamente conectado mediante escaleras, edificios y ascensores.

IFEMA asegura que el Pit Building tendrá "vida más allá de la celebración del premio" que se disputa del 11 al 13 de septiembre de 2026, y que "formará parte de la actividad diaria y necesidades habituales de IFEMA", que revaloriza su ya alto valor como sede de eventos con la llegada del Gran Circo.

Además del Pit Building, desde IFEMA han informado de que los trabajos en la parcela de Valdebebas, junto a la ciudad deportiva del Real Madrid, siguen según los plazos previstos, con el asfaltado de la primera capa base de la pista ya iniciados desde principios de mes. Ahora faltan, y se hará en los próximos meses siempre dentro del calendario planeado, la capa intermedia y la de rodadura, con lo que ya podrán pasar por ahí, el próximo año, los monoplazas más rápidos del planeta.