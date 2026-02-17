Aston Martin F1 reorganiza los equipos de ingenieros de Alonso y Stroll

Aston Martin vivirá cierta reorganización interna para la temporada 2026 de la Fórmula 1, que empezará a principios del próximo mes de marzo, el fin de semana del 6 al 8, con el Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne.

La escudería de Silverstone está a punto de afrontar un nuevo curso que, pese a la ilusión por la llegada de un genio como Adrian Newey, comenzará de una manera muy complicada, habida cuenta del rendimiento inicial que ha mostrado el nuevo AMR26, primera creación del ex de Red Bull. El equipo de Lawrence Stroll llegó de milagro al Shakedown de Barcelona, y en el primer test oficial de la pretemporada, la pasada semana en Bahréin, acusaron tanto la falta de rodaje de Montmeló como varios problemas que presenta el radical monoplaza, de agarre, de balance, de refrigeración y sobre todo en la unidad de potencia de Honda.

Así, Aston Martin trabajará ya desde esta semana, cuando van a tener lugar los segundos test de Sakhir, en empezar a darle la vuelta a una situación tan compleja, siendo el coche uno de los más lentos de la parrilla, con una estimación de estar a 4 segundos de la cabeza. Pero, entre bambalinas, la escuadra británica también está poniendo en marcha cambios en los garajes, y para este nuevo curso 2026 cambiará la estructura de los equipos de Fernando Alonso y Lance Stroll.

'The Race' ha informado recientemente de que Aston Martin está reestructurando los equipos de ingeniería en torno a ambos pilotos, en un intento por asegurarse de estar mejor preparados para la nueva normativa de chasis y motores de la Fórmula 1. Una noticia que ha sido confirmada por un integrante de la propia escudería a Motorsport.com.

En el caso de Alonso, el ingeniero jefe de pista, Chris Cronin, asumirá responsabilidades adicionales como nuevo ingeniero de carrera sénior del bicampeón del mundo. Así, Cronin se convertirá en el principal contacto en la radio del equipo del asturiano, y trabajará en estrecha colaboración con el actual ingeniero de carrera, Andrew Vizard.

Chris Cronin, ingeniero jefe en Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Por otro lado, en el lado de Stroll, los cambios serán mayores. Su anterior ingeniero de carrera, Gary Gannon, pasará a ser el ingeniero principal, sénior. El mecánico trabajó anteriormente en Haas F1, con Nico Hulkenberg, Mick Schumacher y Romain Grosjean. El nuevo ingeniero de carrera de Stroll para la temporada 2026 será Stephen Glass, que se incorporó al equipo en la época de Racing Point, en 2019 y que más recientemente ha sido ingeniero de rendimiento.

"Para satisfacer las exigencias adicionales de la nueva normativa de esta temporada, el equipo ha ampliado su estructura de ingeniería en pista. Esto incluye la incorporación de supervisión sénior en ambos coches, al mismo tiempo que se mantiene la continuidad, lo que nos permite maximizar el rendimiento y gestionar el aumento de la carga de trabajo a lo largo de la temporada", ha explicado Aston Martin.



"Por parte de Lance Stroll, Gary Gannon actuará como ingeniero de carrera sénior junto a Stephen Glass como ingeniero de carrera. Por parte de Fernando Alonso, Andrew Vizard continúa en su puesto de ingeniero de carrera, mientras que Chris Cronin asume las responsabilidades de ingeniero de carrera sénior, además de su puesto de ingeniero jefe en pista".