¿Problemas para Petronas y los equipos Mercedes con el combustible de 2026?

Hay un rumor en el paddock de Sakhir según el cual Petronas estaría inmersa en una auténtica carrera contrarreloj para obtener la certificación y homologación del combustible sostenible con el que los equipos motorizados por Mercedes deben disputar la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Hasta el año pasado, los combustibles de origen fósil se verificaban y certificaban en un laboratorio británico concertado con la FIA. Los fabricantes solo tenían que enviar una muestra para recibir la confirmación de la Federación Internacional de que cumplían con la normativa técnica. Un procedimiento relativamente sencillo, que requería como máximo dos o tres semanas.

Con la introducción de los combustibles sostenibles, el proceso de homologación se ha vuelto más complejo. La FIA ha delegado la certificación a un organismo externo, la empresa británica Zemo, encargada no solo de analizar el producto final, sino verificar todo el proceso de producción.

De hecho, a partir de este año, toda la cadena de suministro está sujeta a severos controles: el personal de la entidad certificadora se desplaza directamente a las instalaciones de producción para comprobar que cada fase cumple los criterios establecidos por el reglamento de la FIA. También se examinan las certificaciones de las moléculas individuales y de los posibles socios que participan en la cadena de suministro.

Se trata de un procedimiento complejo e inevitablemente largo, por lo que especialmente en la primera temporada de aplicación del nuevo sistema no se puede descartar que se produzcan retrasos en la obtención de las certificaciones, incluso por parte de las empresas asociadas.

La normativa de la FIA es especialmente estricta, la adopción de combustible sostenible es uno de los pilares del nuevo reglamento de 2026 y la Federación Internacional del Automovilismo pretende así proteger su credibilidad e imagen con controles rigurosos.

Por el momento no hay comunicaciones oficiales por parte de las entidades implicadas. La hipótesis de encontrarse en Melbourne con los ocho monoplazas que utilizan Petronas imposibilitados de salir a la pista por falta de combustible es descartable. Sin embargo, si la mezcla definitiva no obtuviera el visto bueno a tiempo para la cita australiana, Mercedes, McLaren, Williams y Alpine podrían verse obligadas a utilizar un combustible "provisional".

En caso de que falte, por ejemplo, la certificación de un componente específico, el reglamento permite competir con una mezcla que no contenga esa sustancia y que esté compuesta exclusivamente por elementos ya homologados anteriormente, pero hoy por hoy es imposible saber cuál podría ser la estrategia de Petronas en caso de que la aprobación no llegara a tiempo.