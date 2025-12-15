Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación

Audi llega a la F1 en 2026 con el equipo que hasta ahora competía como Sauber F1 Team, y ahora ha confirmado su nueva identidad. La escudería germana se llamará Audi Revolut F1 Team, tras unirse con el neobanco en un acuerdo de socio principal (title partnership) como anunciaron el pasado verano.

Además, Audi ha anunciado que dará a conocer su nueva identidad en un evento en Berlín, capital alemana, el martes 20 de enero de 2026. Esa presentación será seis días antes de salir a pista en los test del 26 al 30 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando veamos en acción por primera vez un monoplaza Audi que se espera gris y negro con detalles en rojo.

Pese a la nueva identidad, Audi mantendrá a sus principales figuras y su alineación de pilotos, con el veterano Nico Hulkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoleto, que disputará su segunda temporada completa en 2026.

Aunque Sauber acabó noveno en el campeonato de constructores 2025, su suma de puntos, 70, es de largo la mejor temporada de un noveno clasificado en este siglo, a 22 puntos del sexto.

Lo que tendrá Audi será dos bases, una en Hinwil (Suiza), con la que seguirá la tradición de Sauber a la hora de fabricar y desarrollar (con su novedoso túnel de viento) sus monoplazas y otra en Neuburg (Alemania), donde dará a luz y mejorará sus motores.

Mattia Binotto, director de Audi en F1, comentó: "Este anuncio pone nombre y rostro al enorme trabajo que está realizando el equipo. El proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en el que nos presentemos unidos y abramos nuestras puertas a una afición global antes de nuestro debut en 2026".

Jonathan Wheatley, Team Principal de Audi F1, dijo: "Hoy, nuestro proyecto adquiere una identidad oficial. El nombre Audi Revolut F1 Team simboliza la fortaleza combinada de nuestros equipos en Alemania, Reino Unido y Suiza, junto con nuestros partners, y nos reúne bajo un mismo emblema mientras construimos hacia 2026. Es un hito crucial que impulsa a todo el equipo y hace tangible nuestra ambición a largo plazo".

El comunicado explica que la colaboración entre Audi y Revolut "va más allá del patrocinio tradicional, creando una sólida alianza que busca desafiar las convenciones y dar forma a nuevas formas de interacción con los aficionados mediante activaciones, acceso a las carreras y beneficios exclusivos basados ​​en la app para los usuarios de Revolut".

Fechas de presentación de los coches de F1 para 2026

Equipo Día de presentación y, ¿shakedown? Williams Sin anunciar McLaren Sin anunciar Ferrari Sin anunciar Mercedes Sin anunciar Red Bull 15 de enero en Michigan (Solo la decoración) Aston Martin 9 de febrero Alpine 23 de enero en Barcelona Haas Sin anunciar Racing Bulls 15 de enero en Michigan (Solo la decoración) Audi 20 de enero en Berlín (Solo la decoración) Cadillac 8 de febrero por TV (durante la SuperBowl)

