Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1

Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación

Audi ha revelado con qué nombre competirá en F1 en 2026 y cuándo presentará su monoplaza bajo la nueva identidad. Adiós a Sauber.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Audi Revolut F1 Team

Audi Revolut F1 Team

Audi llega a la F1 en 2026 con el equipo que hasta ahora competía como Sauber F1 Team, y ahora ha confirmado su nueva identidad. La escudería germana se llamará Audi Revolut F1 Team, tras unirse con el neobanco en un acuerdo de socio principal (title partnership) como anunciaron el pasado verano.

Además, Audi ha anunciado que dará a conocer su nueva identidad en un evento en Berlín, capital alemana, el martes 20 de enero de 2026. Esa presentación será seis días antes de salir a pista en los test del 26 al 30 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando veamos en acción por primera vez un monoplaza Audi que se espera gris y negro con detalles en rojo.

Pese a la nueva identidad, Audi mantendrá a sus principales figuras y su alineación de pilotos, con el veterano Nico Hulkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoleto, que disputará su segunda temporada completa en 2026.

Aunque Sauber acabó noveno en el campeonato de constructores 2025, su suma de puntos, 70, es de largo la mejor temporada de un noveno clasificado en este siglo, a 22 puntos del sexto.

Lo que tendrá Audi será dos bases, una en Hinwil (Suiza), con la que seguirá la tradición de Sauber a la hora de fabricar y desarrollar (con su novedoso túnel de viento) sus monoplazas y otra en Neuburg (Alemania), donde dará a luz y mejorará sus motores.

Mattia Binotto, director de Audi en F1, comentó: "Este anuncio pone nombre y rostro al enorme trabajo que está realizando el equipo. El proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en el que nos presentemos unidos y abramos nuestras puertas a una afición global antes de nuestro debut en 2026".

Jonathan Wheatley, Team Principal de Audi F1, dijo: "Hoy, nuestro proyecto adquiere una identidad oficial. El nombre Audi Revolut F1 Team simboliza la fortaleza combinada de nuestros equipos en Alemania, Reino Unido y Suiza, junto con nuestros partners, y nos reúne bajo un mismo emblema mientras construimos hacia 2026. Es un hito crucial que impulsa a todo el equipo y hace tangible nuestra ambición a largo plazo".

El comunicado explica que la colaboración entre Audi y Revolut "va más allá del patrocinio tradicional, creando una sólida alianza que busca desafiar las convenciones y dar forma a nuevas formas de interacción con los aficionados mediante activaciones, acceso a las carreras y beneficios exclusivos basados ​​en la app para los usuarios de Revolut".

Fechas de presentación de los coches de F1 para 2026

Equipo Día de presentación y, ¿shakedown?
United Kingdom Williams Sin anunciar
United Kingdom McLaren Sin anunciar
Italy Ferrari

Sin anunciar
Germany Mercedes

Sin anunciar
Austria Red Bull

15 de enero en Michigan (Solo la decoración)
United Kingdom Aston Martin

9 de febrero
France Alpine 23 de enero en Barcelona
United States Haas Sin anunciar
Italy Racing Bulls 15 de enero en Michigan (Solo la decoración)
Germany Audi 20 de enero en Berlín (Solo la decoración)
United States Cadillac 8 de febrero por TV (durante la SuperBowl)
Sauber se unirá a esta lista:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras

El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras

Fórmula 1
Fórmula 1
El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Fórmula 1
Fórmula 1
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?
Pilotos campeones de F1 con menos victorias que sus rivales

Pilotos campeones de F1 con menos victorias que sus rivales

Fórmula 1
Fórmula 1
Pilotos campeones de F1 con menos victorias que sus rivales

Últimas noticias

Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación

Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación
Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más

Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más

MotoGP
MGP MotoGP
Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más
Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull

Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull
Ferrari pesca en Mercedes dos jóvenes ingenieros para cambiar de mentalidad

Ferrari pesca en Mercedes dos jóvenes ingenieros para cambiar de mentalidad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ferrari pesca en Mercedes dos jóvenes ingenieros para cambiar de mentalidad

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros