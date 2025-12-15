El exótico viaje de Leclerc para recargar pilas antes de la F1 2026

Charles Leclerc viajó a las últimas carreras de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con muchas ganas de ver la bandera a cuadros y dejar atrás una campaña muy decepcionante, especialmente después de un final de curso en 2024 que fue prometedor y que apuntaba alto para Ferrari.

Sin embargo, tras acabar cuartos en el mundial de constructores, el monegasco tiene muchas ganas de realizar otro viaje "muy especial" para olvidar el 2025 y recargar pilas para llegar lo mejor preparado posible a 2026, donde las nuevas reglas técnicas y la revolucionaria normativa de las unidades de potencia proporcionará una gran oportunidad para todos.

Hablando en un vídeo con UniCredit, socio de Ferrari, Leclerc explicó su próximo viaje exótico a la Antártida con su prometida, Alexandra Saint Mleux.

"Voy a hacer un viaje muy, muy especial. Me voy a la Antártida. Será una forma de recargar las pilas".

"Obviamente, habrá mucho entrenamiento allí, para aprender más sobre ese lugar tan especial en el mundo y varias cosas diferentes que realmente estoy deseando entender algo más y obtener más información sobre cómo es 'in situ'".

Pero Charles Leclerc tampoco pierde de vista la preparación para una nueva temporada que espera sea ilusionante para una Scuderia Ferrari que se acerca a las dos décadas de sequía.

"Así que estamos deseando que llegue ese momento. Y luego, obviamente, empezaré a hacer mucha preparación tan pronto como esté de vuelta en Maranello para el nuevo año. Haré mucho simulador y trabajo para estar preparado para la temporada que viene", dijo.

De cara a 2026, el monegasco asegura que no tiene expectativas, ya que es un nuevo comienzo para todos y nadie sabe lo que están haciendo sus rivales, por lo que simplemente se centrará durante el invierno en preparar todo lo que esté en su mano de la mejor manera.

"La próxima temporada es todavía una hoja en blanco, y no sabemos cuál es la situación de los demás equipos, así que todavía no tenemos unas expectativas reales. Después de esta semana, volveremos a Maranello para reagruparnos todos, y nuestro trabajo consistirá en centrar todos nuestros esfuerzos en preparar la temporada que tenemos por delante lo mejor posible".