Audi F1 solo fichará a un piloto que se comprometa a largo plazo

En un momento en el que solo están en juego los asientos de las escuderías de la parte baja de la tabla en la Fórmula 1, el conflicto entre los pilotos que quieren flexibilidad y los equipos que anhelan un compromiso a largo plazo está pasando a un primer plano. Carlos Sainz sigue siendo la pieza que bloquea todo el mercado, a pesar de que sigue teniendo las opciones de Sauber/Audi y Williams, con la novedad de la apuesta de Alpine tras el fichaje de Flavio Briatore como asesor.

Eso llevó al español a aplazar su decisión, lo que no está sentando especialmente bien en Grove. Junto a él están Esteban Ocon y Valtteri Bottas, que compiten por los huecos libres que hay en esos conjuntos y en Haas, sin dejar a tras a un Guanyu Zhou que también confía en que todo se pueda resolver y tenga una nueva oportunidad en el Gran Circo.

La indecisión de Carlos Sainz se debe a que ninguna de las tres opciones parece la más atractiva viniendo de un lugar en el que podía ganar carreras en Ferrari, y a que quiere flexibilidad para poder cambiar de equipo una vez que esté claro quién es rápido con el reglamento técnico que entrará en vigor en 2026, algo que desean todos y que incluyen en sus contratos.

No obstante, con Audi, Williams y Alpine buscando lealtad y un compromiso a largo plazo para cambiar la suerte de sus escuderías, los pilotos que están dispuestos a firmar a largo plazo empiezan a ser más atractivos que el madrileño. Para la marca de los cuatro aros, esa asociación por mucho tiempo es aún más importante, ya que saben que podrían no dar en el clavo con sus nuevas unidades de potencia, por lo que necesitan una mentalidad paciente al lado de Nico Hulkenberg.

"Si fuera una situación fácil para todos, ya habríamos cerrado el mercado de pilotos en febrero", dijo el director de Sauber, Alessandro Alunni Bravi. "Desde el punto de vista de los pilotos, a todo el mundo le gustaría ver qué pasa en 2026, y los equipos quieren asegurar la estabilidad a largo plazo y no cambiar a los pilotos".

"Siempre hemos dicho que queremos empezar en 2025 con la alineación de pilotos que será la del equipo oficial de Audi, no queremos cambiar después de un año, es importante para nosotros", comentó. "Ponemos sobre la mesa quiénes somos, dónde queremos estar y qué estamos haciendo para alcanzar ese objetivo, hay un largo camino que recorrer juntos".

"Debemos estar contentos de hacer este viaje, incluyendo altibajos, especialmente en el primer periodo, pero nadie debe subestimar el impacto que Audi en la Fórmula 1 en 2026", aseguró.

Para alguien como Valtteri Bottas, que está deseando asegurar su futuro a largo plazo lo antes posible, ese terreno eso podría ayudarle a asegurarse un asiento en Audi o en cualquier otro lugar, aunque no haya sido el primer nombre en la lista para ocupar alguno de los asientos restantes.

"Eso espero. Me he asegurado en las conversaciones de que quiero objetivos claros para los próximos años, un proyecto claro del que pueda formar parte y trabajar por él juntos", dijo. "Estoy dispuesto a comprometerme y tengo mis prioridades en orden, espero que eso me sitúe en una posición fuerte".

