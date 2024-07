Sainz no será "hipócrita" y no hablará más sobre su futuro en F1

Uno de los grandes interrogantes de la 'Silly Season' es saber lo que decidirá hacer Carlos Sainz para la temporada 2025 de Fórmula 1. El madrileño estuvo vinculado con una serie de escuderías, que van desde la parte delantera de la parrilla hasta otras que están más abajo, aunque todas confían en ser buenas apuestas de cara a los próximos años.

Sin embargo, y a pesar de que el piloto español aseguró recientemente que desvelaría su decisión "muy pronto", en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña aseguró que no volverá a hablar más sobre cuestiones contractuales: "He decidido no hablar más sobre mi futuro hasta que haga la decisión, que vosotros seréis los primeros en saber".

En el momento en el que se le preguntó sobre cómo estaba viendo la situación y si eso le afectaba, respondió: "Sinceramente, me lleva bastante tiempo, no voy a mentir. El jueves y el viernes, antes de llegar al circuito, hay muchas llamadas, mucho tiempo en el teléfono, reuniones con mi equipo de gestión, pero también con los equipos con los que estoy hablando, tratando de entender y tener una imagen completa de la situación".

"Quizá sea bastante estresante y consuma demasiado tiempo. En lugar de poder desconectar completamente y recargar, tu mente está en otro lugar pensando en tu futuro y preguntando, '¿qué será?', no es una situación ideal.", comentó Carlos Sainz. "Al mismo tiempo, cuando llegué el jueves, me sentí capaz de rendir".

"Cuando entré a una reunión de ingeniería, me sentí 100% en el coche, y creo que el fin de semana en el Gran Premio de Austria fue una prueba que todavía estoy a un nivel muy alto y que estoy rindiendo en una de mis mejores temporadas en la Fórmula 1, pero, como siempre he dicho, no voy a ser un hipócrita", dijo. "Creo que siempre hay más rendimiento al estar en una situación de contrato estable y estar donde estoy ahora, así que nunca voy a negar de lo que siempre he dicho".

Además, al español se le puso sobre la mesa qué opinaba sobre las palabras de Flavio Briatore, quien se mostró abierto a un posible fichaje con Alpine: "Muchas gracias a Flavio [Briatore] por las buenas palabras, especialmente de un tipo que entiende el deporte y ha estado aquí por un tiempo, y ha visto un par de pilotos en su carrera, me siento bien por esas palabras".

