Alpine se disculpa con Alonso y explica la mala suerte de sus problemas

Después de una positiva carrera controlando el ritmo y manteniendo detrás a todos sus rivales, Alonso tuvo que abandonar el GP de México por un problema en su motor que le hizo primero caer a la novena posición y después tener que aparcar el coche.

El asturiano no ocultó su enfado por radio, al bajarse del monoplaza ni la decepción ante los medios, y desde Alpine se han mostrado comprensivos. Cuando se le preguntó al director del equipo, Otmar Szafanuer, por la frustración del asturiano, contestó: "Pedimos disculpas a Fernando. Siempre te sientes frustrado cuando se te estropea una carrera, estés delante o detrás".

"No había ningún tipo de riesgo, tenía los puntos asegurados, sin presión, y eso lo hace aún más frustrante. Así que le entiendo".

Hablando del fallo de la unidad de potencia en el coche de Fernando Alonso, Szafnauer explicó: "Desgraciadamente, Fernando sufrió un fallo en el cilindro en la vuelta 52 y tuvo que arreglárselas con solo cinco cilindros, lo que significa una falta significativa de potencia, para tratar de seguir dentro de los puntos".

"Al final, el problema no era sostenible y tuvo que retirar el coche. Sabemos que la fiabilidad será la clave en nuestra batalla en el campeonato y es algo que nos ha defraudado después de mostrar un nivel de rendimiento tan sólido en las últimas carreras. Confío en que podamos corregir esos problemas de cara a las dos últimas citas del curso".

El director reveló además que en el Autódromo Hermanos Rodríguez Alonso llegó a rodar mucho más lento de lo que podría para gestionar motor y neumáticos, en un esfuerzo que finalmente quedó arruinado por la fiabilidad: "Fernando estaba rodando un segundo por vuelta más lento de lo que podría haber hecho. Simplemente gestionando las temperaturas, los frenos..."

"Pero llegó ese problema de cilindro, que le obligó a parar. Intentamos que llegara a casa, pero al final no pudo. Tuvo ese problema durante unas 13 o 14 vueltas antes de que le paráramos".

Ante la pregunta de si Alonso ya había perdido definitivamente ese motor, Szafnauer confirmó que de todas formas no iba a volver a usarlo, ya que estaba en el final de su vida útil: "De todas formas ese motor no iba a volver a funcionar. Sin embargo, la causa principal no la conocemos todavía. Podría haber sido una bujía, podría haber sido un anillo del pistón, podría haber sido un exceso de vibraciones. No lo sé".

A la espera del análisis, en Alpine creen que es un contratiempo diferente a los anteriores, y cuando le preguntaron por las palabras de Alonso sobre que no puede ser solo mala suerte que él tenga siempre los problemas, de nuevo Szafnauer recurrió al lejano ejemplo de Takuma Sato y Jenson Button.

"Fue un problema de motor. Y no tenemos la misma gente preparando siempre el motor de Esteban [Ocon] o el de Fernando, se mezclan. Así que aunque la probabilidad de que siempre sea del mismo lado es menor, no hay cero probabilidad de que eso ocurra, aunque sí se reducen las posibilidades de que sea siempre en un lado o en el otro".

"Sin embargo, recuerdo que cuando estaba en Honda, no recuerdo cuántas averías de motor tuvo Sato, como 13 en un año, y Jenson [Button] no tuvo ninguna. Cero. Y la pregunta siempre surgía, no podíamos encontrar nada que demostrara que era de un lado o del otro. En ese momento, las preguntas eran siempre si Takuma pilotaba de manera tan diferente a Jenson, que siempre pasaba en su lado. Creo que era solo la suerte del sorteo. Así que creo que aquí es la suerte del sorteo".

"No hay nada que podamos encontrar que explique que siempre sea del lado de Fernando".

Szafnauer recuerda que Renault apostó más por rendimiento que por la fiabilidad, y defiende aquella decisión: "No hay que olvidar que a principios de año, nos propusimos, y fue antes de que yo llegara, pero creo que fue la decisión correcta, buscar el rendimiento en el motor, porque los motores se iban a congelar".

"Así que tomamos la decisión consciente de buscar rendimiento y arreglar los problemas de fiabilidad cuando surgieran, porque la FIA lo permite. Fue una decisión consciente y estratégica. Y ahora, cuando nos enfrentamos a ellos, podemos solucionarlos".

"Sin embargo, no debemos olvidar que no quisimos a propósito no tener fiabilidad. Pero si hay que fallar, hay que forzar el límite del rendimiento, porque ya no se puede añadir rendimiento hasta 2026. Pero puedes arreglar los problemas de fiabilidad. Y podemos hacerlo durante el invierno. Así que estratégicamente, creo que era lo correcto. Y todavía nos quedan dos carreras para terminar en cuarto lugar. Creo que podemos hacerlo".

Por último, Otmar tiene confianza absoluta en que el departamento de motores de Renault arregle el problema que sufrió Alonso: "Aunque yo pasé siete años y medio en el departamento de motores de Honda, nuestro departamento de motores saben más que yo, tienen un conocimiento mucho más profundo y lo resolverán".

"Les pregunté por el fallo de los cilindros, pero como he dicho, estratégicamente eso es lo que nos propusimos hacer. Cada vez que tenemos un problema, lo arreglamos. No vuelve a aparecer. Por eso esto fue un poco diferente de lo que sufrimos en Singapur".

A falta de dos carreras, Alpine lleva 7 puntos de ventaja sobre McLaren en la lucha por el cuarto puesto del mundial de constructores tras ver recortada la diferencia en el GP de México en cuatro unidades.

