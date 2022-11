Russell admite que no quería ser agresivo con Hamilton en la salida

Cargar el reproductor de audio

George Russell salió segundo pero, tras ceder espacio a Lewis Hamilton, se posicionó cuarto tras la secuencia de curvas de la primera vuelta, una posición que mantuvo hasta el final de la carrera. El británico admitió que las recientes frustraciones, incluida su colisión en el primer giro con Carlos Sainz en Austin, le animaron a tener un enfoque cuidadoso, especialmente cuando luchaba con su compañero de equipo.

"Sabía que no habría podido adelantar a Max [Verstappen] por el exterior", dijo el joven inglés cuando Motorsport.com preguntó sobre su salida. "Pero teniendo a Lewis [Hamilton] por el interior no quería ser demasiado agresivo, obviamente, él es mi compañero de equipo".

"Y al final, eso me hizo perder dos posiciones. Así que, si hubiera conseguido mantener la plaza, probablemente habría terminado segundo hoy", explicó el de las flechas de plata, antes de que se le pusiera sobre la mesa que, si en lugar de ser el heptacampeón quien estuviera a su lado hubiese sido otro, si habría sido más agresivo.

"Sí, creo que fue más bien en la curva 1 para ser sincero, normalmente me hubiera cruzado, o en la curva 2 hubiese adelantado al piloto. Así que sí, así es como funciona el juego a veces", dijo. "Me gustaría pensar que hubiese sido lo mismo si hubiera sido al revés. Tal vez, tal vez no, no estoy muy seguro, pero he tenido unas últimas tres carreras un poco accidentadas, demasiados incidentes, demasiados errores, y eso fue probablemente un factor para habérmelo tomado con demasiada cautela".

Russell admitió cierta frustración por la estrategia que llevó a cabo en México. Al principio de la carrera indicó que quería alargar su juego de medios y luego cambiar a los blandos, una opción utilizada con mucho éxito por Daniel Ricciardo. Sin embargo, poco después de ese mensaje, imitó la estrategia de Hamilton y montó los duros.

"Hay muchas cosas positivas que sacar del fin de semana", dijo. "También hubiera sido interesante ver cómo nos hubiésemos comportado si hubiésemos empezado con el blando y luego haber cambiado al medio, o incluso si hubiésemos alargado el medio y luego haber optado por el blando al final. Eso era lo que buscaba en el coche. Todo es más fácil en retrospectiva".

Siguiendo con la elección de la estrategia, añadió: "No había pensado en empezar con el blando, pero sí en alargar el medio y pasar al blando. No estoy muy seguro, creo que reaccionamos ante [Nicholas] Latifi y Lewis, ya que ambos pusieron el duro y estaban pintando de verde los sectores, pero el neumático duro no funcionó a partir de la segunda vuelta".

"Creo que, en general, este fin de semana Pirelli trajo un compuesto demasiado duro. Así que el blando debería haber sido un medio, el medio debería haber sido el duro, y el duro era como un ultra duro", comentó Russell.

"Así que ver el rendimiento de Ricciardo es un poco decepcionante también, porque realmente sentí que podría haber continuado con ese medio a un buen ritmo, y habríamos estado volando al final con el blando", aseguró el británico de Mercedes.

Russell dejó claro por radio que no estaba contento con los compuestos duros, pero no había nada que el equipo pudiera hacer. Al final hizo una parada extra tardía para asegurar la vuelta rápida: "No creo que hubiera tanta frustración como tal. Solo tratas de dar tu punto de vista, y cuando estás ahí fuera es físicamente exigente, hay mucho que hacer, estás luchando con el coche, y puede que se vea de esa manera".

"Pero estoy tratando de transmitir mi punto de vista, me sentí bien con el compuesto medio. El ritmo parecía fuerte, antes de que Lewis entrara en boxes estaba cerrando la diferencia, y cuando estuve en cabeza, marqué récord personales".

"Como he dicho, es muy fácil en retrospectiva, quizá deberíamos haber reconocido que no había manera de que pudiera adelantar a Checo [Pérez] con el neumático duro, y la única manera hubiese sido poner un blando", sentenció.