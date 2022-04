Alpine tiene un plan "intensivo" para que Piastri llegue a la F1

Cargar el reproductor de audio

El hecho de que el joven piloto venciera en la antesala de la Fórmula 1 provocó que no pudiera seguir otro curso más, aunque en la escudería francesa son conscientes del talento que tiene con apenas 21 años recién cumplidos.

El de Melbourne ahora hace las labores de piloto reserva del conjunto de Enstone y, si bien Fernando Alonso o Esteban Ocon causan baja durante cualquier gran premio a lo largo de la campaña, Piastri debería ser el sustituto, pero su papel no se queda en eso.

El australiano está en Alpine desarrollándose, siendo partícipe de las reuniones en los fines de semana de carreras y estando presente en los circuitos, y desde las altas esferas del equipo defienden esta visión.

El CEO de la escudería gala, Laurent Rossi, es uno de los que más confía en su crecimiento, y está convencido de que un año apartado de los monoplazas no impedirá que Piastri alcance el nivel que esperan dentro de la estructura.

Alpine ha estudiado las posibilidades, y ha decidido encargar a su joven piloto participar en las sesiones del simulador con los titulares y asistir a los briefing con los ingenieros: "Tiene un amplio programa de pruebas y muchos días de test y kilómetros en el simulador".

"Normalmente, los pilotos no hacen todas las pruebas o sesiones aquí, pero ahora ayuda tener diferentes puntos de vista", dijo Rossi a Motorsport.com. "Cremos que Oscar [Piastri] puede aportar más que los pilotos de simulador menos experimentados, puede sacar más provecho de un programa más amplio dentro y fuera de la pista".

"También le hacemos partícipe en las sesiones informativas más que a los otros pilotos de pruebas, se fija mucho en los demás y en el comportamiento del resto de los monoplazas", continuó. "Oscar proporciona una buena y fiable aportación, no es que alguien piense 'sí, es bueno, ¿qué sabes tú?', por lo que recibe mucha información que hace que su experiencia y conocimiento crezca".

"Es un plan mucho más intensivo que el que reciben la mayoría de novatos. El año pasado, nuestro piloto reserva (Daniil Kvyat) no estuvo tan involucrado, no hizo todas las pruebas y tampoco entró en el simulador tan a menudo, y Oscar hace todo eso", comentó el CEO de Alpine.

Está previsto que Piastri se ponga a los mandos del A522 en alguno de los primeros entrenamientos libres de esta temporada 2022 de Fórmula 1 y, según Rossi, a Alpine le habría gustado que hubiese sido en Australia, pero la nueva normativa y la modificación del trazado lo impidió.

"Fue una gran idea, y habría sido un momento maravilloso, pero los coches son nuevos, los pilotos y equipos aún están aprendiendo, así que cada sesión de entrenamientos es importante", indicó.

"Además, la pista de Albert Park también había sufrido modificaciones, y no llevábamos muchos recambios. No es lo mismo que un piloto titular tenga un accidente a que lo tenga uno reserva, no puedes ponerle tanta presión, a pesar de su talento", dijo Rossi.

"Si rompes un chasis, entonces, como Hass, no tienes uno de respuesto", opinó el máximo responsable de Alpine. "Había demasiados riesgos, así que decidimos hacerlo más adelante en el año, y hemos estudiado que lo haga en pistas donde haya estado ya".