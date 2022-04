Haas se niega a devolver a Uralkali el dinero de su patrocinio

Cargar el reproductor de audio

Tras el conflicto entre Rusa y Ucrania el pasado marzo, el equipo de Haas rescindió unilateralmente su acuerdo de patrocinio de Uralkali debido a los vínculos que el propietario de la empresa, Dmitry Mazepin, tenía con el presidente del país, Vladimir Putin.

El equipo también puso fin al acuerdo que tenía con el piloto de carreras Nikita Mazepin, quien desde entonces ha sido reemplazado por el danés Kevin Magnussen. En ese momento, Uralkali dijo que estaba considerando emprender acciones legales por el asunto, ya que buscaba el reembolso del dinero del patrocinio que había pagado antes de la temporada.

En un comunicado emitido el mes pasado, la compañía no tardó en posicionarse:

"Como la mayor parte de los fondos de patrocinio para la temporada 2022 ya se transfirieron a Haas y dado que el equipo rescindió el acuerdo de patrocinio antes de la primera carrera de la temporada 2022, Haas no ha cumplido con sus obligaciones con Uralkali para la temporada de este año. De esta manera, solicitaremos el reembolso inmediato de las cantidades".

Posteriormente, Uralkali escribió al conjunto estadounidense para reclamar los derechos del equipo a rescindir el contrato, así como para solicitar un reembolso de 12 millones de euros que se habían pagado por adelantado. Sin embargo, ha trascendido que Haas ha respondido formalmente a la carta de Uralkali y ha rechazado por completo las afirmaciones de la empresa.

En la carta de la escudería de Kannapolis a la compañía rusa, una copia vista por Motorsport.com, el equipo estadounidense insistió en que tenía derechos debido a una cláusula en el acuerdo de patrocinio que decía que Uralkali no 'perjudica, cuestiona, ridiculiza o disminuye la reputación pública, la buena voluntad o la imagen favorable de Haas'.

El equipo estadounidense afirmó que los vínculos de Mazepin, aliados a las sanciones impuestas por la Unión Europea, desencadenaron la cláusula de desprestigio. En la carta, Haas presenta su argumento de por qué cree que el patrocinio de Uralkali no debería ser reembolsado.

"Según los profesionales del derecho y la jurisprudencia unánimes, la parte que rescinde el acuerdo por incumplimiento de la otra parte no tiene la obligación de devolver a esa parte lo que ya ha recibido en virtud del acuerdo", afirmaron.

"Por lo tanto, la pretensión de Uralkali de obtener el reembolso del pago inicial es infundada y rechazada".

Haas agrega que más allá del dinero ya pagado, el equipo también tiene derecho a una compensación por la pérdida de ganancias que cree que se habría obtenido si el acuerdo con Uralkali hubiera continuado. Posteriormente, ha exigido el pago de 8 millones de euros en su lugar, que quiere traspasar en cuestión de días.

Haas también ha dejado en claro que no seguirá la cláusula en su contrato original para que Uralkali reciba uno de los monoplazas de F1 de 2021 de Mazepin hasta que haya recibido el pago de 8 millones de euros. La carta agrega: "A menos y hasta que se haya pagado a Haas la cantidad antes mencionada, no existe ninguna obligación por parte de Haas de entregar y no se producirá ninguna entrega del coche de F1".

Según fuentes cercanas, Haas también se negó a pagarle a Mazepin su salario por el tiempo trabajado esta temporada antes de que se cancelara su contrato. Se entiende que la postura de Haas dejó a Uralkali asombrado, y las fuentes dicen que permanecen "incrédulos" sobre la retención de dinero, el automóvil 2021 y la demanda de un pago adicional.

Los representantes de Uralkali y Nikita Mazepin se negaron a comentar sobre el asunto y, en cambio, se refirieron a una declaración anterior que se había emitido en el sitio web de la compañía. Es casi seguro que el asunto ahora se dirige a los tribunales, a menos que haya un cambio de enfoque de última hora por parte de Haas al respecto.