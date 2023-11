Alonso explica su accidente con Ocon en Brasil F1

Poco antes de que se acabara la primera ronda de la clasificación shootout del sábado en el Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, los comisarios ondearon la bandera roja debido a un accidente entre Esteban Ocon y Fernando Alonso. Eso provocó que el francés acabara contra las protecciones después de perder el control de su monoplaza en la bajada de las 'S de Senna', e impactó contra la parte delantera izquierda del coche de su antiguo compañero.

Debido a ello, el asturiano trató de regresar al pitlane con un pinchazo en su neumático y la suspensión dañada, y aunque los mecánicos de Aston Martin intentaron repararlo durante los 23 minutos que duró la detención de la sesión, el dos veces campeón del mundo no pudo volver a la pista.

"Desafortunadamente, no pudimos completar la clasificación", dijo el ovetense que se tuvo que conformar con ser el último clasificado en la SQ2 por no poder participar. "Es una pena con los dos coches fuera de la clasificación y muchos daños en ambos monoplaza. No es lo que queríamos".

"No he visto la repetición todavía, pero alguien me dijo que [Esteban Ocon] perdió el coche un poco, es una de esas situaciones en las que es el lugar equivocado en el momento equivocado", explicó Fernando Alonso, quien además vio cómo esa bandera roja provocó que el otro de los pilotos de la escudería de Silverstone cayera en la primera ronda, con una 17º posición de Lance Stroll.

Horas después del incidente, la federación internacional comunicó que no habría acciones sobre ninguno de los dos pilotos, puesto que lo consideraban como algo normal en la competición.

Eso supuso que el conjunto británico volviera a tener un mal resultado después de una clasificación del viernes en la que fueron tercero y cuarto, con el canadiense por delante del español, y eso hizo que reconociera que se quedaron con "interrogantes" antes de la carrera al sprint: "Ayer teníamos un gran ritmo".

"Hoy nos ha costado un poco más en la SQ1 pasar, así que todavía hay algunas dudas sobre nuestro ritmo, pero tengo más confianza que en México y Austin, así que espero que sea una buena carrera", dijo Fernando Alonso, mientras que su compañero aseguró que el tráfico fue lo que generó que cayera eliminado a las primeras de cambio.

"Hubo mucho tráfico en mi primer giro, aquí no te puedes permitir adelantar a tres o cuatro coches en tu vuelta rápida", comentó el canadiense. "Eso nos ha costado mucho hoy, creo que el coche estaba bien, no íbamos tan mal. Ha habido mucho tráfico en una sesión corta, todo el mundo [estaba] intentando dar vueltas".

"Hice mi primer intento y mi segundo, estaba unas décimas por encima y tuve mucho tráfico en la curva 7, hasta prácticamente el final de la vuelta. Perdí toneladas de carga aerodinámica en ese segundo sector", sentenció Lance Stroll.

