Alonso explica el sistema automático que tenía Renault para las salidas

Una de las artes de la Fórmula 1 es la salida, y allí hay pocos magos que asombran cada vez que se apagan las luces del semáforo. Uno de ellos es Fernando Alonso, acostumbrado a realizar grandes arrancadas en cada carrera, pero hubo una época en la que cada vez que tenía que pisar el acelerador era letal, como reveló en un análisis técnico con Roldán Rodríguez y DAZN F1.

Corrían las temporada 2003 y 2004, cuando el asturiano estaba en Renault y aún no había conquistado ninguno de sus dos títulos mundiales, pero firmaba salidas de ensueño. Una de ellas fue la del Gran Premio de Estados Unidos 2004, en donde se clasificó noveno, pero en la primera curva ya estaba tercero, con solo los Ferrari de Michael Schumacher y Rubens Barrichello por delante.

Al ver en la pantalla el primer fotograma de aquella carrera, no dudó en cuál era, y comenzó a explicar el sistema que tenían tanto en el R23 como en el R24: "Es Indianápolis 2024, seguramente la mejor arrancada que he tenido en un coche. En 2004, el Renault era una bala en las salidas, teníamos un sistema automático, que luego fue prohibido, aunque todos los equipos lo teníamos, no solo Renault, pero quiero decir que en la reglamentación del 2004, y la del 2003, poníamos primera, soltábamos el embrague, y el coche estaba en un Launch Mode [Modo Salida]".

"Y cuando las luces se apagaban, le dábamos a un botón, no había que soltar el embrague, sino que era darle a un botón y estaba ya todo armado. Con el control de tracción y con toda la electrónica y todo, nunca he tenido un coche que saliese tan bien como el Renault de 2003 y 2004", aseguró Fernando Alonso. "Esta salida es un ejemplo perfecto de ese sistema que teníamos".

Aquellas arrancadas llegaron a medirlas, y los de Enstone cronometraron el 0 a 100 km/h en apenas 1,8 o 1,9 segundos, mucho menos de lo que promedian los monoplazas de Fórmula 1 actuales, y el control de tracción era clave para ello, porque acortaba los cilindros para el momento de la verdad y no derrapar.

Sobre esa salida del Gran Premio de Estados Unidos 2004, el español recordó cómo fue posible para escalar seis posiciones al llegar a la primera curva, y le puso nota a esos momentos: "Salíamos novenos, en la parte limpia, pero adelantábamos coches como si tuvieran un problema, teníamos un sistema tremendo, y ya estas últimas dos posiciones eran la guinda encima de la tarta, porque creo que habríamos pasado de noveno a quinto con el control de tracción, moviéndonos de derecha a izquierda cogiendo todo el rebufo, y luego, de quinto a tercero frenando muy tarde por fuera en la primera curva para ponernos detrás de los Ferrari".

"Como digo, en cuanto a aceleración o arrancada, una de las mejores, si no la mejor salida de mi vida, y en la primera curva, un poco de riesgo para intentar adelantar a otros dos coches", explicó Fernando Alonso. "Esta salida toca el 10 en cuanto a arrancada, pero es gracias al sistema electrónico, pero es un 8,5 en la primera curva".

Y relacionado con esa cita en concreto, se pudo ver un movimiento que el ovetense suele hacer cada vez que puede, y es trazar por el exterior para ahorrarse más metros y superar a varios rivales a la vez: "Hay siempre como en los atascos de la autopista. Por dentro, es la línea a seguir, en la trazada, la zona limpia y donde haces menos metros, pero cuando hay dos o tres coches, los de detrás empiezan a frenar antes poco a poco, ese efecto normal que vemos en todos los atascos, así que si te vas por fuera y frenas muy tarde te ahorras eso".

"Sin embargo, hay dos riesgos. Uno es que haya virutas de goma o que esté sucia la pista, y el otro es que si los del interior se tocan o algo, se van hacia fuera y te quedas sin espacio, por lo que ir por fuera supone más riesgo, pero si sales desde atrás, evitas ese efecto dominó del interior", sentenció el español.

