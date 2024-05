Sargeant habló con Vowles y no se distrae con los rumores de Antonelli

Andrea Kimi Antonelli está actualmente en su primera temporada en la Formula 2 como piloto del programa de desarrollo de Mercedes y, con la salida de Lewis Hamilton al final de la temporada en dirección a Ferrari, el italiano ha sido uno de los pilotos vinculados al asiento vacante de la escudería.

Pero los rumores de que Antonelli podría sustituir a Sargeant esta temporada empezaron a ser mucho más insistentes durante el fin de semana del Gran Premio de Miami, después de que la FIA recibiera una solicitud para no aplicar el requisito de la edad mínima a su Superlicencia, ya que aún no tiene 18 años.

Logan Sargeant ha tenido un inicio de curso decepcionante con un Williams que tampoco ha sido muy competitivo y, además, se vio obligado a perderse el GP de Australia cuando su compañero de equipo Alex Albon tuvo que heredar su chasis después de romper el suyo en los entrenamientos.

Después de que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, intentase parar los rumores al decir que la progresión anticipada "no es algo que hayamos pensado", cuando se le preguntó si sentía alguna presión por la incertidumbre sobre su asiento, Sargeant dijo: "Sólo hago mi trabajo lo mejor que puedo".

"Me siento como, quiero decir, después de la FP1 de este fin de semana fue el momento que más cómodo me sentí durante todo el año y me siento como si estuviera muy adaptado".</>

"Si miro desde Australia, siento que ha ido relativamente bien, desde el punto de vista de ritmo. En Japón lo he sacado casi todo. Por supuesto, China fue decepcionante, pero de nuevo aquí [el sábado en Miami], siento que hice un buen trabajo. Así que... sólo busco esa última décima. Yo estoy disfrutando y obviamente sigo dando lo mejor de mí", añadió.

Andrea Kimi Antonelli conduce el Mercedes W12

Sargeant tuvo que abandonar en su carrera de casa en Miami después de un fuerte accidente con Kevin Magnussen, un incidente que dio lugar al período de coche de seguridad que definió la carrera y que favoreció a que Lando Norris se colocase en cabeza.

A la pregunta de si había habido conversaciones con el director del equipo Williams, James Vowles, sobre la seguridad de su asiento, Sargeant respondió: "No, no lo diría. No lo diría, no. Hablé con James internamente. Hablé con mis jefes".

Al recibir más presión sobre si recibió alguna especie de garantía por parte de Vowles, el estadounidense añadió: "Todo eso son conversaciones internas. No voy a decir nada", concluyó.

