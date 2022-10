Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso y Lance Stroll sufrieron un accidente a alta velocidad cuando estaban en la recta de atrás durante la carrera del pasado domingo en el Circuito de las Américas, después de que el piloto canadiense de Aston Martin hiciera un movimiento defensivo tardío hacia la izquierda.

El contacto entre ambos hizo que el coche de Alonso volara por los aires, sufriendo daños que le hicieron regresar lentamente a boxes. Alonso pudo continuar, a diferencia de Stroll, que tuvo que abandonar la carrera a consecuencia del incidente.

Alonso dijo por radio tras el accidente que fue una "maniobra muy tardía", pero después de ir a ver a los comisarios -que sancionaron a Stroll con tres puestos en la parrilla de salida para la próxima carrera en México- lo calificó como un incidente de carrera.

"Sinceramente, he visto lo ocurrido en televisión, y creo que es un incidente de carrera", dijo Alonso, que recibió una penalización de 30 segundos después de la carrera, lo cual le hizo caer de la séptima a la 15ª posición tras una protesta de Haas que Alpine está apelando.

"Nos movimos prácticamente al mismo tiempo hacia la izquierda, y eso fue el desencadenante de todo. Así que creo que fue un momento muy desafortunado para todos".

Los dos pilotos correrán juntos en Aston Martin Racing la próxima temporada después de que Alonso firmara un acuerdo multianual con el equipo a finales de agosto.

Alonso dijo que él y Stroll estaban "de acuerdo en la sala de comisarios" al discutir sobre el incidente, y que fue un debate "más entre nuestros directores que entre nosotros".

"Creo que vimos el incidente con los mismos ojos", añadió. "Nuestros directores deportivos, ¡lo ven con ojos completamente diferentes!".

Preguntado por si creía que Stroll se había movido un poco tarde para defender la posición, Alonso respondió: "Claro, pero cuando vas a 300 km/h, esos movimientos, ya sabes, en una décima de segundo, te mueves 200 metros".

"Si es a cámara lenta y lo mueves fotograma a fotograma, él se moverá un poco más tarde que yo. Si vas a velocidad normal, ves a los dos coches más o menos al mismo tiempo. Por eso, después de ver la televisión, creo que no se puede hacer nada diferente".

Alonso admitió que el accidente "no fue agradable" de vivir, revelando que temió que su coche se dirigiera hacia la valla del lado izquierdo de la pista.

"Pensé que estaba mucho más a la izquierda, y obviamente si acabas contra la valla, la metálica, entonces haces un giro en el aire de 360 grados", dijo Alonso.

"Este tipo de accidentes se ven mucho en la IndyCar, y son bastante peligrosos. Pensé que acabaría en esa valla. Luego, cuando el coche aterrizó en la pista, pensé que estaba bien".

Alonso pensó que su coche "seguro que se iba a romper", pero no sólo pudo continuar en la carrera después de recibir un nuevo morro y alerón delanteros, sino que consiguió remontar hasta la séptima posición, antes de que la protesta de Haas provocara su penalización.

"Me sorprendió que me cambiaran los neumáticos y el alerón delantero y me mandaran a la pista".

"Me dije a mí mismo que todo acabaría ahí. Pero aparentemente no, el coche estaba bien, cuando lo comprobaron visualmente, todo estaba bien, así que seguimos adelante".

"La segunda parte de las malas noticias fue que llegamos al final con ese juego de neumáticos duros, y aún faltaban 32 vueltas para el final, que pensé que nunca llegaríamos".

"Fue una buena decisión del equipo y una buena estrategia. Terminar P7 (antes de la penalización) con un coche que estaba roto y éramos últimos, es algo importante".