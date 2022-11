Alonso evalúa cómo ha sido su regreso a la F1 antes de acabar 2022

Cargar el reproductor de audio

Se acerca el último fin de semana de competición de la temporada 2022 de Fórmula 1, y los pilotos hacen una autoevaluación de cómo han rendido a lo largo de todas las carreras de una de las campañas más largas de la historia. Algunos no han podido soportar la presión de tener que rendir en todas y cada una de las citas, como ha ocurrido con Daniel Ricciardo o Mick Schumacher, quienes se verán obligados a probar suerte en otra categoría o a esperar con un año sabático, pero otros lo han hecho, y con creces, como Fernando Alonso.

El piloto asturiano ha completado nueve meses cargados de tensión y polémicas con muy buenas actuaciones, sobre todo cuando se aproxima en cierre y su despedida de Alpine antes de irse a Aston Martin, por lo que aún opta a la octava posición de la general si suma cinco puntos más que su compañero Esteban Ocon. Sin embargo, el español no debería haberse visto en esa situación si los fallos de fiabilidad no hubieran aparecido en su A522, ya que estaría mucho mejor colocado, incluso por delante de Lando Norris en la séptima plaza.

"La fiabilidad ha sido nuestro punto más débil, así que veremos si podemos finalizar la campaña de buena forma, con un gran resultado, y sobre cómo de competitivos podemos ser, podemos repetir lo que hicimos en Brasil", comentó el bicampeón.

"No creo que estemos por encima de los tres mejores, pero sí espero que por delante de la zona media, que es el objetivo para disfrutar el domingo".

No obstante, Fernando Alonso explicó cómo había sido todo ese proceso para poder estar peleando por ser 'el mejor del resto' un año después de regresar al Gran Circo tras dos temporadas de ausencia, con todo lo que ello supone: "Cuando vuelves, nunca tienes la garantía de ser fuerte y competitivo, sigues disfrutando de todo en la Fórmula 1".

"Me preocupé un poco cuando hice la demostración hace dos años aquí en Abu Dhabi [con el coche de Renault de 2005 con el que fue campeón del mundo] y con los test de 2020", dijo el ovetense. "Creo que el año pasado no estaba al 100%, no estaba contento con mi rendimiento y con cómo iba la temporada, pero en esta estaba mucho mejor con el coche y con mis actuaciones".

"Pienso que estaba más preparado para el desafío, nunca puedes subestimar un regreso a la F1, necesitas unas carreras o una campaña completa para sentirte 100% preparado, que es lo que me ha pasado a mí para llegar a un buen nivel", concluyó el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, quien estará con Aston Martin en la temporada 2023.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!