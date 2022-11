Leclerc, sorprendido por la "agresividad" de Norris en Brasil

Cargar el reproductor de audio

Charles Leclerc y Lando Norris tuvieron un encontronazo en las primeras vueltas del Gran Premio de Sao Paulo, celebrado en Interlagos. El incidente tuvo lugar una ver se relanzó la carrera, después de haber tenido que completar las primeras vueltas bajo el coche de seguridad por un toque entre Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen.

El de Ferrari salió a carrera con neumáticos medios, al igual que Carlos Sainz, y perdió la posición con Norris en la salida. Sin embargo, Leclerc tenía mejor ritmo que el de McLaren, e intentó adelantar al británico por todos los medios.

Sus intentos terminaron siendo exitosos, y logró rebasar a Norris por el exterior de la curva 6. Sin embargo, Lando no cedió, y ambos pilotos terminaron tocándose.

Leclerc fue el que salió mal parado de esa acción, y terminó impactando contra las protecciones. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el monegasco pudo seguir en carrera, si bien sí tuvo que pasar por boxes para cambiar el alerón delantero.

Norris recibió una penalización de 5 segundos por su maniobra, además de sumar dos puntos de a su licencia. Para colmo, Lando tuvo que retirarse por un problema eléctrico en su monoplaza, en un fin de semana en el que sufrió una intoxicación alimentaria.

Leclerc acabó remontando posiciones hasta cruzar meta en cuarta posición, aunque no terminó del todo satisfecho. Charles, que lucha con Sergio Pérez por el subcampeonato del mundo, no entendió que Ferrari no le diese órdenes de equipo a Carlos Sainz, tercer clasificado, para poder sumar más puntos.

El líder de la Scudería tampoco entendió la maniobra de Norris, un piloto que no suele tener demasiados toques con otros pilotos. "Por supuesto que no", dijo Leclerc a Motorsport.com, cuando se le preguntó si esperaba ese movimiento por parte del inglés.

"Sé que Lando no es este tipo de piloto, pero por alguna razón el domingo fue muy agresivo, y el sábado hizo lo mismo con Carlos", lamentó.

"No lo entiendo muy bien, pero es así. Al final no espero que me deje pasar, no lo hizo, pero hoy fue demasiado, y lo pagó con la penalización, supongo", añadió.

"Pensé que había dejado espacio, bueno estoy bastante seguro de que dejé espacio, así que creo que perdió la parte trasera y luego me tocó. Es una pena".

La segunda sorpresa para él llegó cuando comprobó que su F1-75 no había resultado demasiado dañado y que podía seguir en carrera.

"Me sorprendió mucho, sí", dijo. "Creo que hemos tenido bastante suerte, no sé cuántos daños tenía el coche. No me sentí demasiado mal, tal vez la dirección tiraba un poco hacia la derecha, pero aparte de eso estaba bien".

"Y después del incidente el ritmo fue realmente bueno, en general. Especialmente teniendo en cuenta la primera vuelta anterior, fue lo mejor que pudimos hacer hoy".

Leclerc creía que empezar con los medios era la elección correcta, aunque el toque con Norris empañó su estrategia.

"No llegamos a ver si nuestra estrategia era la correcta debido a la salida de la primera vuelta, y creo que Carlos tuvo algunos problemas. No lo sé, es difícil juzgarlo, pero creo que fue lo correcto", comentó.

Los protagonistas del fin de semana fueron ambos Mercedes, con George Russell subiéndose a lo más alto del podio y Lewis Hamilton completando el doblete. "Mercedes fue extremadamente rápido. Han sido muy fuertes, especialmente en el último stint. Creo que Carlos iba con neumáticos nuevos y ellos con neumáticos un poco más viejos, y aún así han conseguido mantener el ritmo".

Leclerc admitió cierta frustración por no poder adelantar a Sainz al final, y ahora llega a Abu Dhabi con los mismos puntos que Pérez.

"Tuvimos una discusión antes de la carrera por esta situación", reveló Leclerc, que se tuvo que conformar con la cuarta posición. De cara a la última carrera del año, Charles adelanta una "apretada batalla" con Checo.