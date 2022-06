Adrian Newey desvela que pudo ir a Ferrari o haberse retirado

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 es la cúspide del automovilismo, por algo es considerada como la máxima categoría, y allí se reúnen los mejores cerebros que dedican años y años de esfuerzo para crear las mejores máquinas, aplicando sus conocimientos en todas las áreas.

Alguien que revolucionó el deporte y que es reconocido como uno de los ingenieros más brillantes de las más de siete décadas del Gran Circo es Adrian Newey, el actual diseñador jefe de Red Bull.

El británico ha mostrado el camino de la victoria en escuderías tan legendarias como son Williams y McLaren en el pasado, y ahora ilumina con sus ideas a la fábrica de Milton Keynes, con quienes ha conquistado cuatro títulos de constructores y cinco de pilotos.

En la temporada 2022, con el cambio radical del reglamento aerodinámico, Red Bull parece ser uno de los más fuertes de la parrilla, pero todo pudo haber cambiado en 2014, cuando la Fórmula 1 dio la bienvenida a los motores híbridos.

Con la introducción de los V6, Mercedes comenzó su era dorada, la mejor de cualquier equipo en toda la historia de la categoría, logrando de manera consecutiva ocho campeonatos mundiales de constructores, y ese aplastante dominio hizo dudar a Newey sobre su continuidad.

El británico de 63 años recordó cómo fue esa época en la que, como él mismo reconoce, estuvo muy cerca de irse a un rival directo del conjunto de las bebidas energéticas.

"No me hice ilusiones, y casi me fui a Ferrari, algo que no ocurrió", dijo a The Race. "Me gustaba trabajar con Red Bull, quería seguir con mi equipo, pero entendí que teníamos un motor muy poco competitivo".

"Nuestro proveedor (Renault) estaba más interesado en el marketing que en cómo ganar carreras. Cuando un fabricante hace peores motores que los de sus rivales, pero se esfuerza por mejorarlos, se puede tolerar", explicó Newey.

"Nuestro motorista no se dio cuenta de que su rendimiento era bajo, y no iba a hacer nada al respecto", reveló el inglés. "Como resultado, perdí la motivación, todavía amaba la Fórmula 1, pero no podía evitarlo".

"No quería dejar el equipo y, por suerte, apareció el proyecto del coche de calle Aston Martin Valkyrie, el cual retomé. Mientras que hacíamos ese vehículo, la escudería firmó un contrato con Honda, que no eran muy potentes, pero estaban motivados para dar algo más", sentenció el ingeniero.

Así fue como Adrian Newey estuvo a punto de irse a Ferrari, en lo que podría haber sido una de las duplas más exitosas de la era moderna, aunque también existió la posibilidad de no haber visto más al genio de Stratford-upon-Avon.