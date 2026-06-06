F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Mónaco (con Live Timing)
Asi os contamos en vivo y en directo la clasificación del GP de Mónaco de F1 2026 en Montecarlo, con comentarios, Live Timing de tiempos y posiciones, y mucho más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Y hasta aquí la retransmisión de este sábado en Mónaco. Mañana más, apuntad bien los horarios
A qué hora es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026 y cómo verla
Descubre a qué hora empieza la carrera del GP de Mónaco de F1 2026, cómo verla en directo por televisión y online en España, y todos los detalles de la cita de Montecarlo.
¡POLE DE ANDREA KIMI ANTONELLI!, Verstappen, Hamilton y Leclerc le siguen
¡Leclerc toca el muro, bandera amarilla y se acaba la clasificación!
¡ANTONELLI MJOERA MÁS! 1:12.051
¡1:12.094 para Verstappen! SE PONE PRIMERO
¡Norris aborta su última vuelta!
¡Lelerc marca un 1:12.351 para colocarse PRIMERO!
¡Todo el mundo en pista de nuevo! A por las últimas vueltas de la Q3 con la pole en juego
¡Leclerc en solitario en la pista ahora mismo!
¡Todos a boxes! Así está ahora mismo el top 10: Antonelli, Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, Hadjar, Piastri, Lawson, Gasly y Leclerc
Leclerc ha podido hacer una vuelta... Tendrá solo una oportunidad
Verstappen se queda segundo a SOLO 0.001s de Antonelli
¿Quién da más? 1:12.375 para Antonelli
1:12.553 para Hamilton