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Fórmula 1 GP de Mónaco

F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Mónaco (con Live Timing)

Asi os contamos en vivo y en directo la clasificación del GP de Mónaco de F1 2026 en Montecarlo, con comentarios, Live Timing de tiempos y posiciones, y mucho más.

Live Q Mónaco

Clasificación en directo

Resumen

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Y hasta aquí la retransmisión de este sábado en Mónaco. Mañana más, apuntad bien los horarios

Formula 1

A qué hora es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026 y cómo verla

Descubre a qué hora empieza la carrera del GP de Mónaco de F1 2026, cómo verla en directo por televisión y online en España, y todos los detalles de la cita de Montecarlo.

A qué hora es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026 y cómo verla

 

Formula 1

Colapinto explica su paso atrás en Mónaco: "No ha hecho clic este fin de semana"

El argentino partirá 14º en el GP de Mónaco tras un fin de semana complicado, marcado por problemas de frenada y falta de confianza, mientras Gasly sí logró meter el Alpine en la Q3.

Colapinto explica su paso atrás en Mónaco: "No ha hecho clic este fin de semana"

 

Formula 1

Por qué Norris esperaba una mala clasificación en Mónaco: "Un baño de realidad"

La octava posición en la parrilla de Mónaco es el peor resultado de clasificación de Lando Norris en lo que va de temporada 2026, y es consecuencia de una debilidad ya conocida de su McLaren.

Por qué Norris esperaba una mala clasificación en Mónaco: "Un baño de realidad"

 

Formula 1

Hamilton, desconcertado con el sábado de Ferrari: "El coche no era el mismo que el viernes"

Ferrari parecía muy fuerte durante los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Mónaco, pero su ritmo desapareció en la clasificación.

Hamilton, desconcertado con el sábado de Ferrari: "El coche no era el mismo que el viernes"

 

Formula 1

Leclerc, tras fallar en Mónaco: "Desde Canadá, no tengo confianza en este coche"

Leclerc no pasó de la cuarta posición en la clasificación de Mónaco tras cometer dos errores en la Q3, incluido un toque contra el muro. Además, arrastra un problema en su SF-26 desde Canadá.

Leclerc, tras fallar en Mónaco: "Desde Canadá, no tengo confianza en este coche"

 

Formula 1

Russell, sin respuestas ante el fenómeno Antonelli: "No sé qué está pasando"

Antonelli logró la pole para el Gran Premio de Mónaco, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, Russell, solo pudo ser sexto.

Russell, sin respuestas ante el fenómeno Antonelli: "No sé qué está pasando"

 

Formula 1

Antonelli vuela en la clasificación de Mónaco: "Fue una de esas vueltas mágicas"

Aunque no era el favorito, Andrea Kimi Antonelli consiguió la pole del GP de Mónaco 2026 de la F1 tras una "vuelta mágica".

Antonelli vuela en la clasificación de Mónaco: "Fue una de esas vueltas mágicas"

 

Formula 1

Sainz se culpa por quedarse fuera de la Q3 en Mónaco: "No he hecho un buen trabajo"

El piloto de Williams salvó una eliminación que parecía segura en la Q1 con una vuelta "a saco", pero admite que varios bloqueos en la Q2 le costaron el acceso a los diez mejores en Mónaco.

Sainz se culpa por quedarse fuera de la Q3 en Mónaco: "No he hecho un buen trabajo"

 

Formula 1

Verstappen, satisfecho con su clasificación en Mónaco: "Lo habría firmado sin dudar"

Verstappen saldrá en Mónaco desde la primera fila de la parrilla y, tras un inicio algo complicado, afirma que es un resultado que habría aceptado sin dudar.

Verstappen, satisfecho con su clasificación en Mónaco: "Lo habría firmado sin dudar"

¡Ojo a las palabras de Alonso!

Formula 1

Alonso: "Es siempre lo mismo, bastante repetitivo, resulta molesto"

Fernando Alonso admitió que la situación ya casi es molesta, de no poder luchar en clasificación con más coches que con el otro Aston Martin F1.

Alonso: "Es siempre lo mismo, bastante repetitivo, resulta molesto"

 

Formula 1

Parrilla del GP de Mónaco de F1: posiciones de salida y filas

Consulta cómo queda la parrilla de salida del GP de Mónaco de F1 y en qué fila y posición empieza cada piloto la carrera del domingo.

Parrilla del GP de Mónaco de F1: posiciones de salida y filas

RESUMEN Y RESULTADOS

Formula 1

Antonelli no deja de brillar: pole en Mónaco y otro mazazo a Russell

Antonelli logró la pole del GP de Mónaco por delante de Verstappen y Hamilton tras el error de Leclerc en la Q3. Fernando Alonso fue 21º con Aston Martin y Carlos Sainz saldrá 12º.

Antonelli no deja de brillar: pole en Mónaco y otro mazazo a Russell

¡POLE DE ANDREA KIMI ANTONELLI!, Verstappen, Hamilton y Leclerc le siguen

 

¡Leclerc toca el muro, bandera amarilla y se acaba la clasificación! 

¡ANTONELLI MJOERA MÁS! 1:12.051

¡1:12.094 para Verstappen! SE PONE PRIMERO

¡Norris aborta su última vuelta!

¡Lelerc marca un 1:12.351 para colocarse PRIMERO!

¡Todo el mundo en pista de nuevo! A por las últimas vueltas de la Q3 con la pole en juego

¡Leclerc en solitario en la pista ahora mismo!

¡Todos a boxes! Así está ahora mismo el top 10: Antonelli, Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, Hadjar, Piastri, Lawson, Gasly y Leclerc

Leclerc ha podido hacer una vuelta... Tendrá solo una oportunidad

Verstappen se queda segundo a SOLO 0.001s de Antonelli 

¿Quién da más? 1:12.375 para Antonelli

1:12.553 para Hamilton