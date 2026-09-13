2026 Fórmula 1 GP de España
F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de España en Madring con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la jornada del domingo del GP de España 2026 de F1 en el Madring, con la carrera, comentarios, resultados con un Live Timing, fotos, videos y toda la última hora.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Sainz para en boxes y cumplirá la sanción de 5 segundos. Además, también le cambian el alerón delantero
¡OJO! Antonelli dice que hay algo raro en su coche
Alonso ya está encima de Bottas. Veremos la lucha entre los 2 pilotos con mucha experiencia
A Antonelli le han dicho que abra hueco con Leclerc. Ahora está a 2 segundos del monegasco. Ojo, que Ferrari si lo hace bien, puede darle una victoria a Charles
¡¡5 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA SAINZ POR LA ACCIÓN CON ALONSO!!
Verstappen no está yendo más rápido que cabeza de carrera. Si Leclerc mantiene este ritmo, ojo, que a Charles se le pone bien la lucha por el podio o más
Antonelli se está acercando mucho a Leclerc, pero no puede pasarlo. Adelantar en Madring es muy difícil. Si sale un Safety Car en unas vueltas, le podría venir muy bien a Charles
¡SE INVESTIGA EL INCIDENTE ENTRE SAINZ Y ALONSO!
Muy buen ritmo ahora de Leclerc
Russell está pidiendo llegar con este medio al final, pero Mercedes dice que no, que tienen que ir a 2 paradas
Charles Leclerc, que ha empezado con duros, se queda en pista y no para. Ahora lidera y veremos cuánto estira esas gomas. Tiene a Antonelli a 2 segundos, pero le van a pasar fácilmente
¡¡¡ERROR GARRAFAL DE MCLAREN!!!
Han parado a Norris cuando el Virtual Safety Car ya había terminado, y encima su parada ha sido muy lenta, faltaba una de las ruedas. El británico pierde mucho y sale 5º
Han parado muchísimos pilotos. Alonso aprovecha y cambia el alerón dañado
Puede que a Norris no le de tiempo a parar. Veremos si es suficientemente largo el Virtual
Le sale perfecta la jugada a Antonelli. Paran bajo Virtual Kimi, Verstappen y Russell. Han tenido la ventana perfecta
¡¡VIRTUAL SAFETY CAR!! Lance Stroll ha tenido un problema de frenos y ha parado el Aston Martin en la curva 20
Alonso se queja de la acción de Sainz por radio
"¡Me ha empujado contra el muro, tío! En la salida se ha chocado con dos personas/coches. Y ahora me ha empujado contra el muro en la frenada."
¡TOQUE ENTRE SAINZ Y ALONSO!
El asturiano estaba intentando adelantar a Sainz, el madrileño le ha tirado contra el muro exterior, dejándole casi sin espacio y el alerón del AMR26 ha quedado dañado tras tocar con las ruedas traseras de Carlos.
Y ojo con Leclerc, que se está acercando a Verstappen, ya está a 1,8 segundos
Norris sigue alejándose de Antonelli. Por radio, McLaren le dice que las ruedas de Kimi están peor que las suyas
Ahora que entramos en una fase más tranquila de la carrera, repasamos cómo ha sido la salida
George Russell dice por radio que empiecen a pensar en hacer un undercut a Leclerc, porque el monegasco no tiene nada de ritmo
Liam Lawson adelanta a Colapinto. El argentino estaba haciendo un tapón y Liam lo ha aprovechado. Estamos viendo pocos adelantamientos
La carrera de Franco Colapinto está siendo muy buena. Salía 9º, y tras adelantar a Lawson en la salida, ya está 6º, aprovechando el toque que ha tenido Piastri y el abandono de Lewis Hamilton
A Norris se le está poniendo la carrera muy bien. Ya saca casi 5 segundos a Antonelli
Hamilton entra en boxes y abandona... Horrible para Lewis, que ha tenido problemas de frenos y aunque ha intentado seguir, no ha podido
Parece que Hamilton tiene problemas de frenos y seguramente tendrá que abandonar. Ha dejado pasar a Leclerc
¡Hamilton está teniendo algún problema en el Ferrari!
¡ERROR DE HAMILTON! Le ha durado poco el 3r puesto, se ha saltado una chicane y le devuelve la posición a Max
Verstappen hace caso a Red Bull y deja pasar a Antonelli y Hamilton
Verstappen, muy enfadado por radio:
"Tío, ¿pero de qué **** estáis hablando? Se habría estampado. ¿Pero de qué estáis hablando? Si me quedo en la pista, me quedo fuera de la carrera".
Red Bull le dice a Verstappen que le recomiendan devolverle la posición a Hamilton, lo que significa perder 2 posiciones, con Kimi y con Lewis
Hamilton dice que ha tenido un pequeño toque contra el muro
En cuanto a los españoles... Ha habido caos detrás y Alonso ha perdido alguna posición y está 20º. Sainz 18º
Norris ya le saca 1,7 segundos a Verstappen. Salida de campeón del de McLaren, sin errores
Verstappen dice por radio que se ha saltado la chicane porque sino Hamilton hubiera chocado con él
Hamilton se queja de que Verstappen se ha saltado la primera chicane. Pero hay un problema, Max está 2º y Hamilton 4º. No puede haber cambio de posición. Veremos qué deciden los comisarios
Antonelli se vuelve a saltar una chicane, vuelve a devolver posición a Norris y Verstappen lo aprovecha y... ¡Lo adelanta!
¡¡¡SE APAGA EL SEMÁFORO EN MADRING!!!
Empieza la carrera del GP de España. Salida muy caótica. Norris había podido defender la pole, Antonelli le ha pasado, pero se ha saltado la chicane y ha tenido que devolverle posición
Mientras se colocan los últimos pilotos en la parrilla... Este ha sido el increíble momento del himno.
Por: Pol Hermoso