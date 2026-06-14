Vídeo: Alonso abandona en Barcelona por una avería en su nueva batería
Alonso rodaba en la última posición del pelotón en la vuelta 40 del GP de Barcelona 2026 de la F1, cuando su Aston Martin se detuvo a causa de un problema mecánico.
Después de una clasificación pésima, en la que cerró la tabla de tiempos con un Aston Martin que claramente era el coche más lento de la parrilla, Fernando Alonso puso fin a su participación en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de Fórmula 1 debido a un problema mecánico en la vuelta 40.
El piloto de Aston Martin rodaba en la última posición del pelotón cuando su monoplaza perdió rendimiento de forme repentina y se detuvo en la escapatoria de la curva 9.
Aunque Alonso aparcó el coche en una zona segura, desde dirección de carrera decidieron desplegar un Virtual Safety Car para permitir la retirada del vehículo sin riesgos. El incidente supuso un nuevo contratiempo para Aston Martin en una campaña bastante complicada para ellos y para el piloto español. De hecho, al inicio de la carrera ya habían tenido que retirar el coche de Lance Stroll por una avería en la caja de cambios.
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