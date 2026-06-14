Wolff, duro tras Barcelona F1: "Hemos perdido por no dar una orden de equipo"

Se ha roto la racha de victorias consecutivas de Mercedes. O lo que es lo mismo, la escudería de Brackley ha sumado su primera derrota de la temporada tras seis triunfos seguidos. El W17 adolece de un grave problema de fiabilidad: Andrea Kimi Antonelli se vio obligado a detenerse en la vuelta 60, cuando iba segundo, debido a un fallo de la batería, la misma avería que ya dejó fuera de combate a George Russell en el GP de Canadá.

Toto Wolff, director y accionista del equipo de las Flechas Plateadas, ha tenido que pasar este domingo un trago muy amargo. El directivo austriaco dio la cara al hablar inmediatamente tras la carrera con 'Sky Sport F1' de Italia tras una jornada negra, pero no aceptó la dura derrota, siendo muy crítico con las decisiones tomadas en carrera.

"Quiero empezar reconociendo el gran momento que viven los italianos: es un momento maravilloso, porque tienen a Kimi como líder del Mundial de Pilotos, y Ferrari ha vuelto a ganar. Me alegro por Lewis Hamilton, me alegro por Fred Vasseur y por Ferrari", empezó diciendo, reconociendo el éxito de sus rivales.

"Sin duda son rivales por el título. Se ve que Lewis va fuerte y que se encuentra en una fase mental en la que se siente muy fuerte, y eso es algo que he apreciado durante 12 años. Es una gran pena lo que ha pasado hoy para Antonelli, sobre todo después de ese segundo stint que fue espectacular: recuperó muchísimo terreno sobre los que tenía delante".

Wolff fue muy duro con el nuevo abandono de uno de sus pilotos, ahora del líder de la general, por otro problema mecánico, de nuevo en la batería del motor: "Es inaceptable perder coches así: George dejó escapar 25 puntos en Montreal, hoy Kimi ha perdido 18. Para ganar hay que terminar las carreras, no basta con tener solo la velocidad del monoplaza. Desde este punto de vista estoy muy enfadado".

George Russell y Andrea Antonelli vuelven a enzarzarse en Barcelona, antes del abandono del italiano Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Pero la decepción de Wolff va más allá, y pone el foco en el error de Mercedes en la estrategia. La escudería referencia del campeonato sucumbió ante la presión de Hamilton mientras Antonelli y Russell peleaban en pista, con el inglés acercándose, mientras en Mercedes estaban en tierra de nadie entre dos y tres paradas: "Tampoco estoy contento con la estrategia que hemos adoptado hoy y, por lo tanto, creo que hemos perdido por partida doble, dos veces".

Hamilton, tras su parada en boxes, aprovechó la batalla en Mercedes para recortar hasta dos segundos por vuelta: "Es una situación muy difícil, porque tenemos dos pilotos que luchan por el campeonato, y siempre hemos dicho que no queríamos imponer órdenes de equipo. Pero hoy habría sido el momento de hacerlo porque había una batalla con Ferrari", valoró Wolff.

"Creo que hoy hemos perdido la carrera por no haber querido dar una orden de equipo. Es un problema que tendremos que abordar y hablaremos con los pilotos sobre cómo gestionar estas cuestiones en el futuro", cerró.