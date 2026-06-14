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Hamilton se emociona tras ganar con Ferrari: "Me habéis ayudado a cumplir un sueño"

Hamilton, eufórico y emocionado, logra su primera victoria en un Gran Premio con Ferrari tras 31 intentos, y la primera en dos años

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton agradeció a Ferrari por ayudarle a "hacer realidad un sueño" tras lograr su primera victoria dominical como piloto del equipo de Maranello.

El piloto británico y Ferrari supieron moverse a la perfección en la batalla por evitar una mayor degradación de los neumáticos en el sofocante Circuit de Barcelona-Catalunya.

A diferencia de la mayoría de los demás pilotos de cabeza, incluido el poleman George Russell, Hamilton optó por salir con neumáticos blandos y el excesivo desgaste de los mismos prácticamente le obligó a seguir una estrategia de tres paradas.

Eso permitió al siete veces campeón del mundo sacar todo el partido a su SF-26, después de presionar a George Russell y a Andrea Kimi Antonelli, mientras estos cuidaban de sus neumáticos duros; el británico de Mercedes, en particular, tenía dificultades para mantener el ritmo debido a la falta de carga delantera.

Hamilton recibió un poco de ayuda extra de su viejo rival Fernando Alonso, ya que el español tuvo que aparcar su Aston Martin en la vuelta 40 y le permitió realizar su última parada en boxes bajo las condiciones del coche de seguridad virtual.

Pero el ritmo espectacular del Ferrari en la última tanda sugería que cualquiera de los Mercedes habría tenido dificultades para contener a Hamilton en su búsqueda de la primera victoria en un Gran Premio con Ferrari tras 31 intentos.

En la vuelta de regreso, un emocionado Hamilton agradeció a su equipo por ayudarle a "alcanzar este sueño" de ganar vestido de color rojo.

"Grazie a tutti Maranello, ¡muchísimas gracias!", dijo Hamilton. "Me habéis ayudado a cumplir este sueño y no puedo agradecéroslo lo suficiente. Gracias a todos por darlo todo desde casa. Estoy muy orgulloso de vosotros".

"Gracias a mi familia y gracias a los aficionados por seguir recordándome quién soy, no podría haberlo hecho sin vosotros", añadió.

Después, Hamilton dijo que su 106ª victoria en la Fórmula 1 es una de las mejores. "Todas son especiales a su manera, pero esta es algo especial", dijo en el parque cerrado.

"De joven veía por televisión todos los éxitos de Ferrari y me preguntaba cómo sería ganar con este coche. Estaré eternamente agradecido y sí, espero que esta sea la primera de muchas", concluyó el siete veces campeón del mundo, que ahora deja Barcelona como segundo clasificado en el mundial, a 41 puntos de Antonelli.

Relacionado:
Lewis Hamilton, Ferrari

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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