Russell cuestiona a Mercedes F1: "Deberíamos haber seguido nuestra propia estrategia"

Domingo duro, pero con recompensa, para George Russell en Barcelona. Después de acumular dos ceros en Canadá y Mónaco mientras su compañero de garaje se escapaba en lo más alto de la general, el piloto inglés necesitaba dar un golpe encima de la mesa. Y el GP de Barcelona-Catalunya era una ocasión perfecta, al salir desde la pole. Finalmente, aunque no ha conseguido la victoria, la segunda posición le ha sabido a gloria, tras el abandono inesperado de Andrea Kimi Antonelli.

Y es que, aunque la jornada dominical pintaba bien para Mercedes y para el británico en Montmeló, pese a la amenaza de Lewis Hamilton, la estrategia arruinó tanto la victoria de Russell como un posible doblete en cabeza. Por eso, los 18 puntos, que recorta en el Mundial para quedarse a 50, al #63 le saben como agua de mayo.

Russell optó de salida por montar los neumáticos medios. Y su liderato en carrera era seguro, hasta que Lewis Hamilton comenzó a atosigarle, cuando le lanzó el 'undercut' con neumáticos blandos. Mercedes optó entonces por protegerse del inglés de Ferrari, lo que obligó al corredor a entrar demasiado pronto en boxes.

Eso le dejó en tierra de nadie, porque después fue al son estratégico que marcaron la Scuderia y el #44. Mientras Hamilton ejecutaba a la perfección su plan de tres paradas, Russell fue a dos, pero teniendo que gestionar los neumáticos, mientras vigilaba la amenaza de Antonelli y de Lando Norris. Russell consideró que había entrado demasiado pronto para su estrategia de dos detenciones, y eso le condenó a no tener ritmo al final de los stints.

Finalmente, Hamilton se posicionó delante gracias al Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso, y falto de ritmo y con la victoria perdida, Russell no pudo protegerse de Antonelli. Pero su compañero acabó abandonando justo después de adelantarle, lo que convirtió un mal día para el inglés en uno de los mejores de los últimos tiempos.

Sin embargo, al término de la carrera, en declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Russell, tras felicitar a su ex compañero de escuadra, señaló a Mercedes y a un plan que consideró mal llevado a la práctica: "La principal conclusión de hoy son los puntos que hemos sumado para el campeonato. En primer lugar, felicidades también a Lewis, porque ha hecho una carrera realmente impresionante, y tuvo un día increíble ayer. Y no creo que esperáramos ver ese ritmo por su parte y por parte de Ferrari. Así que ha sido especial verle de vuelta en el escalón más alto del podio", comenzó.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images



"Por mi parte, no ha sido nada fácil, para ser sincero. Creo que la estrategia de tres paradas probablemente se habría adaptado un poco mejor a mi estilo, porque me costó mucho al final de los stints. Así que, sí, me quedo con lo positivo. Fue un viernes limpio, un sábado limpio, y me he llevado 18 puntos, que son 18 más de los que he sumado en las dos últimas carreras".

Russell comentó que sabía que estaría en problemas incluso sin el VSC: "Obviamente, Lewis, probablemente, habría remontado de todos modos, pero sin el coche de seguridad virtual, habría entrado en boxes detrás de nosotros. ¿Quién sabe qué habría pasado? Pero sí, me costó mucho al final de las tandas".

"Tengo que analizar por qué fue así. En el primer stint, me sentí muy cómodo con los neumáticos medios. Me pareció que entramos en boxes muy pronto. Lewis se comprometió a hacer tres paradas. Creo que deberíamos haber seguido nuestra propia estrategia, y es algo que quiero comentar con el equipo, porque al principio estaba gestionando bastante bien y aún así conseguía ampliar la ventaja sobre Lewis. Y luego, pensé que en realidad habíamos cambiado a tres paradas, cuando me dijeron que nos quedábamos en dos. Sí, fue todo un reto", cerró.