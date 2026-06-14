Norris se rinde a Ferrari: "Si mejoran el motor, avergonzarán a todos"

Barcelona.- Lando Norris subió al podio por primera vez en toda la temporada. Sin embargo, cuando se bajó del McLaren, el británico no tenía la sonrisa de un piloto satisfecho con un tercer puesto. Porque detrás del trofeo había una conclusión mucho más preocupante para el equipo de Woking: Ferrari no solo fue más rápido en Barcelona, sino que, según él, podría llegar a ser el coche dominante de la Fórmula 1.

El británico cruzó la meta tercero después de una carrera sólida y sin errores. Maximizó el resultado, aprovechó los problemas ajenos y volvió a ser el mejor McLaren en pista. Pero ni siquiera eso ocultó la realidad que vio desde dentro del cockpit. "No estábamos en la pelea. No estábamos luchando contra esos coches, eran demasiado rápidos", reconoció Norris. "El hecho de poder seguir su ritmo ya fue una sorpresa".

La frase resume perfectamente el fin de semana de McLaren. Mientras Mercedes y Ferrari se disputaban la victoria, el equipo papaya volvió a quedarse un paso por detrás. Y aunque Norris considera que exprimió al máximo el potencial del coche, eso ya no es suficiente.

"Siento que hice una carrera muy buena, sinceramente. Pero hacer una carrera muy buena ya no significa que estés ganando. Simplemente significa que has sacado todo lo que tenía el coche".

La amenaza se llama Ferrari

La reflexión más contundente llegó cuando Norris analizó el progreso de Ferrari. La Scuderia estrenó un importante paquete de mejoras en Barcelona y dominó gran parte del fin de semana. Para el británico, la amenaza es incluso mayor de lo que reflejan los resultados.

"Tenemos suerte de que Ferrari no tenga un motor mejor ahora mismo. Si tuvieran un motor mejor, estarían dominando". Lejos de ser una frase aislada, Norris desarrolló la idea con bastante claridad. A su juicio, el SF-26 se ha convertido en la referencia de la parrilla en uno de los aspectos más importantes del rendimiento.

"Son la referencia de la parrilla en paso por curva. No estamos ni cerca de ellos. Esa es la realidad. Estamos muy, muy lejos de donde necesitamos estar".

Las palabras tienen especial relevancia porque llegan después de dos fines de semana consecutivos en los que McLaren ha perdido terreno frente a sus rivales. Y porque Ferrari aún tiene margen de crecimiento, especialmente si logra reducir la desventaja que mantiene respecto a Mercedes en la parte híbrida de la unidad de potencia.

"Si consiguen mejorar el motor, avergonzarán a todos", sentenció.

Piastri también confirma el paso adelante de Ferrari

Al otro lado del garaje, Oscar Piastri vivió una tarde todavía más complicada. El australiano nunca encontró ritmo, sufrió con el desgaste de los neumáticos y terminó a casi un minuto del ganador. "No tengo respuestas ahora mismo. Estoy sorprendido de haber sufrido tanto", admitió.

Piastri coincidió con Norris en el análisis general del fin de semana y también señaló el salto dado por Ferrari. "Creo que Ferrari ha dado un gran paso adelante este fin de semana. Siempre han sido increíblemente rápidos en las curvas y en un día como hoy, donde necesitabas carga aerodinámica y agarre para proteger los neumáticos, tenían una gran ventaja".

Barcelona dejó a Norris celebrando un podio y a Piastri buscando explicaciones. Pero también dejó algo más importante para McLaren: la sensación de que Ferrari ya no es solo un rival ocasional. Es una amenaza real para el resto de la temporada.