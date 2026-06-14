Leclerc explica su abandono en Barcelona F1 y el problema en el Ferrari

Sigue sin salirse cara en la moneda a Charles Leclerc en las últimas carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Después de tener que abandonar en su gran premio de casa, Mónaco, tras fallar en la clasificación, al piloto de Ferrari le esperaba otro domingo que empezaba a contrapié, después de estrellarse el sábado en la Q3, lo que le iba a obligar a salir décimo. Y no le iba mal la cosa, hasta que tuvo que abandonar por problemas hidráulicos en el SF-26.

La fiesta de la Scuderia, por tanto, no pudo ser completa en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ya que mientras Lewis Hamilton completaba una actuación magistral para alcanzar su primera victoria vestido de rojo, la 106ª de su carrera deportiva en el Gran Circo, el monegasco no podía rematar la faena tras una carrera que no estaba siendo mala.

Y es que, tras empezar la carrera con neumáticos medios, Leclerc optó por alargar sus paradas todo lo que pudo, también en los stints con gomas duras. El #16, por momentos con muy buen ritmo, como su compañero de garaje, había superado a Oscar Piastri, y rodaba sexto, intentando mantener en su radar a Max Verstappen y quizás a Lando Norris para alcanzar la cuarta plaza.

Sin embargo, a 5 vueltas del final, su monoplaza dijo basta. Leclerc pareció perder la dirección asistida, como luego confirmó, y acabó fuera de pista. Llegó a su box a duras penas, teniendo que retirarse y sumando otro cero. Al término de la carrera, el joven corredor explicó qué le pasó ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Perdí la dirección asistida y, con el Virtual Safety Car, no sé si habría cambiado mucho nuestra carrera; quizá la cuarta posición podría haber estado... O estaba a mi alcance, pero las dos paradas creo que fueron un pequeño error por mi parte", empezó diciendo Leclerc, que aceptó su error en la estrategia adoptada.

"No podría haber seguido [sin dirección asistida] porque no tenía gasolina y tampoco frenos, así que eso es lo que me pasa. Creo que ir a tres paradas habría sido un poco mejor. No habría cambiado mucho la situación; el mayor problema fue salir desde la décima posición, y eso fue culpa mía. Y luego, obviamente, ha habido el problema técnico al final, veremos qué pasó", siguió Leclerc, confirmando que el plan adoptado por Hamilton en cuanto a entradas en boxes fue mejor.

Posteriormente, Leclerc aprovechó para valorar la victoria de Hamilton: "Bueno, es genial para el equipo, es genial para Lewis; Ferrari ha estado trabajando a tope para traer mejoras y parece que está funcionando bien, así que ahora tengo que estar con él ahí arriba, algo que no ha sido el caso".

"Fred Vasseur se merece esta victoria tanto como todo el equipo, que ha trabajado muy duro, y me alegro mucho por ellos, pero sin duda el sentimiento principal que tendré al llegar a casa es de decepción", cerró Leclerc, echando un capote a su jefe, pero sin olvidar que no termina de levantar cabeza.