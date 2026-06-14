Sainz, muy crítico con Williams: "No es donde prometimos estar"

Barcelona.- Carlos Sainz cruzó la meta en la duodécima posición, exactamente donde la realidad del Williams parecía indicar desde el viernes. No hubo milagros. Tampoco sorpresas. El madrileño volvió a maximizar un coche que durante todo el fin de semana se mostró incapaz de pelear con los mejores equipos de la zona media, pero esta vez, tras bajarse del FW48, dejó uno de los mensajes más contundentes de la temporada.

Porque para Sainz el problema ya no es únicamente el sobrepeso con el que Williams arrancó el nuevo reglamento de 2026. Sí, esos kilos de más siguen penalizando al coche. Sí, eliminarlos supondría un paso adelante. Pero el español cree que la situación es más profunda.

"El sobrepeso igual te pone a un segundo de los líderes peleando con un Alpine", explicó después de la carrera. Y precisamente ahí llegó la reflexión que más llamó la atención. "No es donde prometimos estar este año. No es donde deberíamos estar".

"A mí estar a un segundo de la cabeza...", remató, sin acabar la frase, frustrado con el rendimiento de su FW48 tras todo lo que le prometieron. Y todo, teniendo en cuenta que el madrileño termina contrato este año.

Barcelona volvió a reflejar las limitaciones del proyecto. Sainz realizó otra salida sólida, gestionó una carrera limpia y volvió a extraer todo lo posible de un coche que nunca tuvo ritmo para luchar por los puntos. Sin embargo, el resultado apenas fue un duodécimo puesto después de pasar gran parte de la tarde peleando con Haas, Audi y Racing Bulls.

"Es un poco la historia de toda la temporada", resumió. "Carreras muy buenas, salidas muy buenas, qualis muy buenas, pero desgraciadamente este año no está pagando mucho con el coche que tenemos. Por muy buena carrera o clasificación que hagas, acabas fuera de los puntos".

Más allá del sobrepeso: un dardo a Williams

Las palabras de Sainz adquieren todavía más relevancia por el contexto. Williams sacrificó gran parte de 2025 para centrar recursos en el reglamento de 2026. El equipo dispuso además de una de las mayores asignaciones de túnel de viento y horas de desarrollo de la parrilla, pero el inicio de temporada ha estado marcado por un coche pesado y lejos del rendimiento esperado.

Por eso el español fue más allá de la explicación habitual de los kilos extra.

"Con todo el túnel de viento que hemos tenido, con todas las horas de desarrollo que ha tenido este coche, estar a un segundo por vuelta de los primeros no es evidentemente bueno", afirmó. "Estamos lejos de donde tenemos que estar".

La frase resume perfectamente la sensación que dejó Williams en Barcelona. El sobrepeso puede explicar parte del déficit. Pero para Sainz, que llegó desde Ferrari convencido de que el proyecto de Grove daría un salto importante con las nuevas reglas, los problemas van mucho más allá de una cifra en la báscula.